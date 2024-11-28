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綠委批國民黨版財劃法影響體育經費 主計長：國光獎金會砍半

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中華隊於「世界12強棒球賽」擊敗日本隊，全民歡騰，選手可獲高額獎金，但立委擔心國民黨版財劃法可能造成選手獎金都得砍半。圖／聯合報系資料照片
中華隊於「世界12強棒球賽」擊敗日本隊，全民歡騰，選手可獲高額獎金，但立委擔心國民黨版財劃法可能造成選手獎金都得砍半。圖／聯合報系資料照片

台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，民進黨立委今天在立院財政委員會輪番質詢，質疑如果國民黨財劃法版本通過，許多經費都得砍半，包括像這次發給棒球國手的國光獎金也會從700萬元減半到350萬元。主計總處主計長陳淑姿表示，包括國防預算、0到6歲補助等都會受影響，國光獎金確實也會減半。

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。

民進黨立委郭國文提到，國民黨財劃法版本如果通過可能導致許多經費大減，這次台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，情蒐發揮很大功用，體育署編列44億1240萬體育教育推展經費、28億1438萬國家體育建設經費，如果未來因為中央經費大減，連發給得獎選手的國光獎金是不是也要砍半？

陳淑姿表示，如果對各縣市的一般補助都要維持原有規模，事權也沒有移轉下放，各地方又從中央拿走6千多億，原則上相關經費都要減半，選手國光獎金也會減半，從700萬減少到350萬。

民進黨立委李坤城則問陳淑姿，未來6千多億下放後，會不會發生從中央拿到補助比原本縣市預算還多？陳淑姿表示，如果按目前財劃法版本，在維持一般補助情況下又分配更多補助，約有14-15個縣市會超過。李坤城認為，如果要搶更多的財源，權與錢要一起談，否則有15個縣市補助款比原本自有預算更多，也不知道錢要拿來做什麼，只會造成浪費。

陳淑姿指出，國民黨財劃法版本通過後，如果多分出去6千多億補助款，連同一般補助款2千多億元，總共達9千億，達到總預算21%移到地方，但當初中央接收11%省府業務還在中央，也就是很多事權未一併移走，中央又要負責全民健保、老農津貼等費用，屆時中央預算會有很大困難，包括國防預算、0到6歲補助等都會受影響。

國防預算 財劃法 陳淑姿

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