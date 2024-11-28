【重磅快評】莊瑞雄自爆「有在玩」卻沒說清楚的兩件事　　　　　

民眾黨立院黨團臉書質疑民進黨立委莊瑞雄在立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」，莊全力反擊，指網友斷章取義，民眾黨竟見獵心喜，拿來潑政治髒水，要求民眾黨道歉並下架加工圖卡；還原質詢內容，莊瑞雄確實說了「我多少也有在玩」，但玩了什麼？什麼時候玩？因他有「社團法人台灣職業籃球大聯盟」的會長身分，更應該說清楚，否則難清髒水。

中華隊在12強世界棒球賽勇奪冠軍，網紅「館長」陳之漢臉書直播自曝過去曾玩過「球版」職棒簽賭，引發軒然大波；民眾黨團質疑，國人對台灣棒球的信心大振，但未來要如何維持球場乾淨透明、防堵假球再次害慘台灣球壇，結果，綠委莊瑞雄居然在質詢時自爆「我多少也有在玩球版」。

民眾黨把矛頭對準莊瑞雄，固然無法為陳之漢洗白，頂多是一場政治攻防；但莊瑞雄怒不可遏，一早跳出來怒批民眾黨，要求道歉並立刻下架臉書圖卡，動作不算小。

莊瑞雄還原當天質詢，指他的原話是：「我多少也有在玩」，並且說合法運彩賠率太差，導致市場吸引力不足，所以向卓院長反映「合法運彩不好玩，比不過地下球板」；他還說，當天質詢是針對如何讓合法運動彩券設計更好，以壓制地下博弈市場及衍伸的治安問題，為了讓質詢生動且淺顯易懂，卻被有心人士斷章取義，實屬遺憾並予嚴厲譴責。

如果為了要讓質詢生動且淺顯易懂，莊瑞雄說「我多少也有在玩球版」，倒是無可厚非，因為政治本來就是表演的藝術。但莊瑞雄在質詢台上暢談地下運彩賠率、信用版、現金版，專有名詞如數家珍，連網友都說他內行，熱鬧之餘，其中就有幾個問題必須要釐清：一是，莊瑞雄到底有沒有在玩球版，如果有玩，是玩那一種？二是，如果莊瑞雄有玩球版，那是在他出任職籃聯盟會長之前或之後？

國內九支職籃球隊7月8日共同推舉莊瑞雄出任職籃聯盟會長，10月16日臺北地方法院發文公告「社團法人台灣職業籃球大聯盟」完成設立登記，莊瑞雄是10月15日在立院質詢時說「我多少也有在玩球版」；依運動彩券發行條例第13條第三項「納為投注標的之運動競技賽事舉辦單位人員及參與賽事之相關隊職員，均不得購買、受讓或兌領其所舉辦或參與賽事之運動彩券」，後面還訂了罰責，莊瑞雄7月被推為職籃聯盟會長，如果真的「多少有在玩球版」，難道不值得討論嗎？

進一步言，如果莊瑞雄在擔任會長之後仍「多少有在玩球版」，而且是簽賭職籃，莊在立法院爭取職籃納運彩，轉身玩地下運彩，豈不離譜？如果莊瑞雄是在出任會長以前在玩球版，則他出任職籃聯盟聯盟會長是否適格，當然有討論空間，絕對是公共議題。莊瑞雄要自爆，又怎能怪民眾黨作圖卡？