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TaiwanPlus指川普是重罪犯 NCC：的確損害國家利益

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
公視負責經營的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞，提及美國總統候選人川普是「被定罪的重罪犯」引發爭議。路透
公視負責經營的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞，提及美國總統候選人川普是「被定罪的重罪犯」引發爭議。路透

公視負責經營的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞，提及美國總統候選人川普是「被定罪的重罪犯」引發爭議。國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲今表示，他個人初步的看法，此言語的確有損害國家利益，如果有民眾檢舉，將交由內容諮詢委員會認定。

立法院交通委員會今審查114年度行政院公共工程委員會單位預算、NCC單位預算，邀請工程會主委陳金德、NCC主秘黃文哲列席報告，並備詢。

國民黨立委林沛祥質詢指出，TaiwanPlus把川普稱為是「被定罪的重罪犯」，真的是貽笑國際，從專業角度來看，「這樣的言語是否已造成國家利益的損害？」黃文哲表示，他個人初步的看法，的確有損害國家利益。

林沛祥追問，對於公視、TaiwanPlus，是否有相對罰則。黃文哲表示，廣播電視法中有規定，節目內容不得妨害公共秩序或善良風俗，只是目前沒有收到民眾對川普事件的檢舉。

「所以沒有檢舉就不用裁罰？」林沛祥說，全世界假消息充斥，不只台灣發生，當外媒傳來帶有歧視、傷害國家利益的言論，NCC要如何第一時間保護中華民國台灣的利益？

黃文哲坦言，NCC只是做事後的監督，並不是事前的審查，目前只有透過民眾檢舉，假設有民眾檢舉，就會依照程序，交由內容諮詢委員會去認定。但NCC有編列媒體素養相關預算，定期會邀請媒體從業人員，加強訓練製播內容跟查證技術。

NCC 川普 美國大選

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