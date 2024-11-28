NCC委員名單何時重提？ 政院：卓揆緊鑼密鼓徵詢中

勞動部長洪申翰上任不到1周，今天遭勞動部內部爆料，本周末要公務員加班跟他開會的爭議。核能流言終結者創辦人黃士修表示，不愧是昔日小英男孩，完全有主子的風範，「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛！」

2024-11-28 13:35