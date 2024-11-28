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NCC委員名單何時重提？ 政院：卓揆緊鑼密鼓徵詢中
行政院長卓榮泰昨指定國家通訊傳播委員會（NCC）委員陳崇樹12月1日起代理主委職務。針對NCC委員提名名單的調整進度，行政院指出，行政院長卓榮泰正在緊鑼密鼓徵詢中，確定後將送立法院審議。
立法院日前三讀修正「國家通訊傳播委員會（NCC）」組織法修正案，落實刪除延任條款，12月1日施行，屆時現任NCC代理主委翁柏宗將無法延任並代理。行政院現已依法指定現任委員陳崇樹先行代理主委職務，自12月1日起生效。
當前NCC人事同意權案仍舊卡關，卓榮泰日前在立法院指出，將重新審視被提名的委員能否繼續擔任被提名人，更稱名單調整「宜快不宜慢」。
針對提名進度，行政院發言人李慧芝指出，卓揆正緊鑼密鼓徵詢中，確定後將送立法院審議；至於調整幅度是否全面重提？她說，目前沒有進一步的說明。
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