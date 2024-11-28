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12強英雄版鈔幣有譜了 政院：卓揆支持肯定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
傳出賴總統規畫將台幣500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版，央行將審慎評。記者李成蔭／攝影
傳出賴總統規畫將台幣500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版，央行將審慎評。記者李成蔭／攝影

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰，傳出賴總統考慮將500元鈔票上的「南王國小少棒隊」改成本屆「台灣棒球英雄」以茲紀念。針對改版或發行紀念鈔幣的建議，行政院指出，院長卓榮泰非常支持與肯定，正蒐集各方意見中。

針對紙鈔改版，民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委洪孟楷等人表態支持發行紀念鈔票，國民黨立委賴士葆則建議先發行紀念幣。據了解，央行已規畫仿「生肖紀念套幣」發行12強奪冠紀念幣。卓榮泰昨受訪時表示「很快可以跟大家報告政府的決定」。

至於何時定案，行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會指出，台灣體育界今年表現非常好，不論是奧運或棒球選手們，都值得肯定與鼓勵，26日當天也有一整天的慶祝活動，相信國人都非常的開心。

李慧芝指出，對於紙鈔改版或紀念鈔發行，各界有很多意見，現在都在蒐集中，卓揆也都非常支持與肯定。待相關部會蒐集完成意見、提出相關報告後，卓揆會來做一個決定與處理，將適時對外說明。

卓榮泰 行政院 鈔票

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