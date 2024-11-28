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酸洪申翰「不愧是小英男孩」 黃士修：對外作秀、反手壓榨血汗公務員

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新任勞動部長洪申翰。本報資料照片
新任勞動部長洪申翰。本報資料照片

勞動部洪申翰上任不到1周，今天遭勞動部內部爆料，本周末要公務員加班跟他開會的爭議。核能流言終結者創辦人黃士修表示，不愧是昔日小英男孩，完全有主子的風範，「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛！」

黃士修表示，勞動部長要求公務員連上7天班，很過分嗎？洪大部長上任第一天，就講明了「公務員不是勞動部的事」，講一遍不夠，第二天到北分署要再講一遍。

他說，洪申翰說的沒錯，公務員歸行政院人事總處管。公務員的職場環境和權力結構會這麼惡劣，人總要負很大的責任。「這次人總安靜得跟變頻冷氣一樣？」反而在公務員之死後，洪申翰主動跳出來說自己早知鬼故事。行政院長不去管直屬單位，改叫洪申翰去管勞動部。

「不分區一直都是政治組換政治組，等價交換」。黃士修表示，洪大部長挨批吃案，特地回頭澄清，「我只是聽說，手上沒有行政權」。不愧是昔日小英男孩，完全有主子的風範，「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛！」現在洪申翰有行政權，當然要展現一下官威，周末叫各單位來報告。

他說，公務員不是勞工，這是黨的一貫立場。職安法，沒有公務員的份。洪申翰是欽差大臣來辦案的，政治工作沒有假日。「對，政治工作。霸凌案都過去了，別自以為要辦的是你們的案」。洪申翰沒有當過基層，「環團打手不是正常編制」，忘記底下的人仍然是會抵抗的。

黃士修表示，大部長對外作秀那麼用力，反手壓榨我們血汗公務員，不趁還有媒體關注時發聲，就一輩子沒機會了。有道是：身在公門好修行。

公務員 勞動部 洪申翰

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