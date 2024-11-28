傳CPTPP擱置兩岸入會 政院無評論：靜候大會聲明出爐

傳出跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會將擱置兩岸入會，外媒稱主因是「一中問題」，成員國暫無共識。行政院回應，將靜候執委會年度大會結束後的聯合聲明，目前沒有進一步評論。

兩岸分別於2021年9月提出申請入會，但至今未有進展，CPTPP執行委員會年度大會今起於加拿大溫哥華登場，外媒政治新聞網Politico.eu報導，這次大會將擱置台灣和中國大陸入會申請案，哥斯大黎加可望成為下一個進入該貿易組織的成員國。

針對行政院如何因應，行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會指出，台灣對於入會已經做好準備，也遵守奧克蘭三原則（高標準、遵循貿易承諾、成員國共識），藉此符合CPTPP高標準，並透過多邊跟單邊的架構推展入會進度。

李慧芝續指，根據往例，CPTPP執委會年度大會結束後將發表聯合聲明，屆時狀況會比較明朗，政院靜候聲明出爐，目前沒有進一步評論。