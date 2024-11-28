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林淑芬轟工程會「官箴敗壞」 陳金德怒走下台：我沒問題

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院公共工程委員會被爆主委陳金德上任後，新聘專接公共工程申訴案件代理業務的知名律師孔繁琦，作採購申訴審議委員會委員。圖／報系資料照
行政院公共工程委員會被爆主委陳金德上任後，新聘專接公共工程申訴案件代理業務的知名律師孔繁琦，作採購申訴審議委員會委員。圖／報系資料照

行政院公共工程委員會被爆主委陳金德上任後，新聘專接公共工程申訴案件代理業務的知名律師孔繁琦，作諮詢委員。朝野立委今在交通委員會要求公開諮詢委員名單，卻遭陳金德以個資法為由拒絕，民進黨立委林淑芬因此批評「官箴敗壞、厚顏無恥」，引發陳金德拒再答詢走下備詢台。

立法院交通委員會今審查114年度行政院公共工程委員會單位預算，國民黨立委黃健豪提臨時提案，認為工程會採購申訴審議委員會，負責政府各項公共工程標案，需處理廠商申訴與廠商間之履約爭議調解，是防弊重點項目，雖審議委員、諮詢委員都是無給職，但得依規定支給兼職酬勞，包括出席費2千元；及申訴會委員每位上限3萬元、諮詢委員上限2萬元審查費，因此要求公開諮詢委員名單。

國民黨立委廖先翔、魯明哲也認為，若牽涉到公共利益就必須要公開，外界也必須要知道諮詢委員的專業度等等，這些都是可受公評之事，又不是要公布出生年月日等個資，建議工程會可以公布姓名及學經歷，當國家諮詢委員會是種榮耀。

林淑芬一上台就舉例，法院審理時，一個負責審判的法官，同時又是律師角色，「這種狀況是可以接受的？」孔繁琦專門打這種公共工程官司，卻被聘為諮詢委員，「把其他人當傻瓜嗎？只要做到表面上的利益迴避就可以了？根本是官箴敗壞、厚顏無恥。」林淑芬更直指陳金德「有問題」。

陳金德說，諮詢委員是提出建議，事實上並不是「裁判」，本質是調解的建議者，「委員這樣講孔委員不好，且我沒有問題、我相當沒有問題，我無法接受厚顏無恥的指控，這種指控不合理，不公開委員名單是法令規定。」場面火爆，且林淑芬超過質詢時間，陳金德在會議主席立委陳素月同意下，走下備詢台，也讓林淑芬怒批「不尊重人」。

國民黨立委游顥補充，應公開諮詢委員會名單才能強化公信力，擔得起諮詢委員職位，就要禁得起考驗，盼能夠把諮詢委員會名單公開，讓大家參考。

陳金德表示，按照個資法規定，若諮詢委員不願意公開，工程會也無權替諮詢委員公開，不是有領錢就可以違反個資保護法，但會回去徵詢意見，需約一個月時間，「這件事並非我上任後才不公開，而是以前就如此，希望委員了解。」

公共工程 林淑芬 陳金德

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