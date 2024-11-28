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綠批藍財劃法影響體育經費 主計長：國光獎金會減半

中央社／ 台北28日電

台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，民進黨立委質疑，國民黨財劃法版本如果通過，可能導致國光獎金從700萬元減到350萬元，主計總處主計長陳淑姿今天表示，原則上經費都要減半，國光獎金確實也會減半。

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。

民進黨立委郭國文、李坤城都關注，國民黨財劃法版本如果通過可能導致許多經費大減，台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，情蒐發揮很大功用，體育署編列44億1240萬體育教育推展經費、28億1438萬國家體育建設經費，還有選手的國光獎金，會不會因此受影響。

陳淑姿表示，因縣市補助要維持跟上年度相同規模，若扣除相關經費，中央預算可能剩下6500億元左右，原則上相關經費都要減半，包括國防預算、0到6歲補助以及體育運動經費等都會影響，選手國光獎金也會減半，從700萬減少到350萬。

陳淑姿指出，國民黨財劃法版本通過後，相關事權沒移轉，全民健保等還是由中央負擔，對預算編列會造成很大困難。

財劃法

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