重提NCC委員名單 行政院：卓榮泰緊鑼密鼓徵詢中

針對國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單調整進度，行政院今天說，行政院長卓榮泰正緊鑼密鼓徵詢中，確定後將送立法院審議；但行政院並未透露是全面重提或部分重提。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至7月31日，行政院4月底依法提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。行政院後續則依法請翁柏宗自8月1日起延任，並代理主委職務。

不過，NCC組織法修正案12月1日正式施行，刪除延任條款，行政院昨天透過新聞稿表示，翁柏宗將無法延任並繼續代理主任委員職務，因此已指定由現任NCC委員陳崇樹自12月1日起先行擔任NCC代理主委。

針對NCC委員提名名單重提進度，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，卓榮泰正緊鑼密鼓徵詢相關人等，確定名單後將送立法院審議。

媒體追問，名單調整幅度是全面重提或部分重提，李慧芝則表示，仍在徵詢過程，目前沒有進一步說明。