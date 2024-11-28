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申入CPTPP再傳受挫 林俊憲：談判耗時要看美國態度
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會27日於加拿大溫哥華登場，政治新聞網Politico.eu報導，這次大會將擱置台灣和中國大陸入會申請案。民進黨立委林俊憲表示，每個國家經濟實力、深水區不同，本來就很耗時間，還要看美國態度。
林俊憲指出，CPTPP在於美國態度，美國總統當選人川普對於區域經濟抱持保留態度，是否推動CPTPP的立場，影響整體區域談判的走向；目前看來川普傾向個別國家個別談，多國組織談判本來就很耗時間，還要看美國態度。
民進黨立委賴瑞隆表示，台灣申請加入CPTPP是重要國際工作，全力爭取，因為中國得到情資後施壓，讓其他國家有壓力，導致審查被考慮。
賴瑞隆說，台灣申請入會應該沒爭議，但因為中國杯葛導致被影響，感到遺憾，希望民主友邦能夠支持台灣加入，讓台灣貢獻經貿實力，不要被政治干擾，這是正確的方向，站出用正義聲音替台灣發聲。
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