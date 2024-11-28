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傳申請CPTPP遭擱置 林佳龍嗆：相關報導是錯的

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
我國申請加入CPTPP，傳出與中國大陸的入會申請案同時遭擱置。外交部長林佳龍在立法院面對立委質詢時再三堅稱「不是被擱置」，並強調相關報導是錯的。圖／立法院議事轉播系統
我國申請加入CPTPP，傳出與中國大陸的入會申請案同時遭擱置。外交部長林佳龍在立法院面對立委質詢時再三堅稱「不是被擱置」，並強調相關報導是錯的。圖／立法院議事轉播系統

CPTPP執行委員會執委會即將開會，傳出這次大會將擱置台灣和中國大陸的入會申請案。外交部長林佳龍在立法院面對質詢時再三堅稱「不是被擱置」，並強調「所謂被擱置的報導是錯的」。林佳龍強調，在正式成立工作小組前可以先展開諮商，我方與半數以上國家諮商都得到支持。

CPTPP執行委員會年度大會在加拿大溫哥華登場，外媒報導，本次大會將擱置台灣和中國大陸的入會申請案。相關報導指出，由於「一個中國」的棘手政治問題，目前包括新加坡與馬來西亞等成員國無法對台灣入會資格達成共識，本屆會議只好先擱置兩岸的申請案，優先討論哥斯大黎加申請案。

林佳龍今天赴立法院外交國防委員會，針對明年度外交部預算進行報告詢答，不過林佳龍已要到總統府開會為由請假，使得委員會延後一個小時才開會。林佳龍解釋，賴總統將在本周末出訪南太三友邦，還有行程要說明討論。他在回應民進黨立委王定宇時表示，有諮商過的國家都是正面的，不過是否正式成立工作小組，還要由執委會在這兩天開會決定。

國民黨立委馬文君詢問，今天在總統府是否有討論到我國申請參加CPTPP遭擱置的狀況？林佳龍回應府內的會議沒有討論，不過在行政院層級由貿易談判代表辦公室有跨部會群組在進行。

馬文君質疑，政府本來說今年由加拿大主辦執委會，對我方可能是有史以來最有利的條件，但被擱置是事實。不過林佳龍再三堅稱「不是被擱置」，強調「所謂被擱置的報導是錯的」，他說加拿大有解釋在成立工作小組前可以先做諮商，我方和一半的國家諮商都得到支持，至於新加坡、馬來西亞也都沒有反對，因根據奧克蘭三原則的解釋，反對者必須提出理由，但他們沒提理由所以就是沒反對台灣。

馬文君質疑，國人對CPTPP有高度期待，連美牛也吃了，林佳龍搶著說「美國並沒有在CPTPP」引起馬文君不滿，高聲嗆聲要林佳龍面對問題、解決問題，兩人你來我往，馬文君一度嗆林佳龍「你有被討論嗎？如果沒被納入討論甚至仍被擱置，你要不要下台？」馬文君更再三追問哥斯大黎加可不可以參加？林佳龍一度說「如果給我一分鐘，我給妳全世界」，不過馬文君不領情回應「你不用給我全世界，你只要給台灣人有機會進入CPTPP」

CPTPP 林佳龍 馬文君

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