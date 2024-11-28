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洪申翰才接部長就要下屬加班 洪孟楷：帶頭當慣老闆

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷爆料，洪申翰才剛接任勞動部長，竟立刻要求公務員周末加班，落實部長交辦事項，根本是帶頭當「慣老闆」。圖／擷自洪孟楷臉書
國民黨立委洪孟楷爆料，洪申翰才剛接任勞動部長，竟立刻要求公務員周末加班，落實部長交辦事項，根本是帶頭當「慣老闆」。圖／擷自洪孟楷臉書

勞動部洪申翰才上任，竟立刻傳出要求公務員周末加班。國民黨立委洪孟楷批評，洪申翰新官上任三把火，落實部長交辦事項，用這種官威式的做法要求公務員六、日加班，根本是帶頭當「慣老闆」。

洪申翰則回應，因接任緊湊，又忙於處理霸凌案，難有完整時間聆聽業務報告，下周又得赴立院報告、詢答，因此安排周末開會。他將檢討工作排程，盡量減少同仁非必要負擔。

洪孟楷今在臉書PO出一張照片，內容提到勞動部將在11月30日（周六）舉辦勞動部所屬機關（構）各單位重要業務報告。主持人為勞動部長洪申翰，出席單位包括勞保局、勞保司、條平局、勞發署、統計處、法務司、運用局、福祉司、關係司、職安署、勞安所、重建中心、綜規司。

洪孟楷表示，勞動部爭議尚未平息，近期又傳出內部爆料，新任部長洪申翰要求六、日加班開會，要做業務了解，並且還要同仁落實「部長交辦事項」紀錄。試問，周一至周五上班時間無法開會嗎？一定要六、日來加班開會？洪申翰此舉不就是帶頭做慣老闆的最差示範？

洪孟楷說，現在就是新官上任三把火，洪申翰希望樹立個人辛勤加班印象，所以用這種官威式的做法要求公務員六、日加班，擺明要給公務人員下馬威。他想問洪申翰，公務員的加班費要怎麼算？

洪孟楷提到，他過去曾在公部門服務，大多數公務員相當優秀，但上有老、下有小，六日是能夠陪伴家庭的時光，但現在卻被臨時要求加班，同仁的需求如何解決？新任部長對同仁竟連最基本的同理心都沒有。

洪孟楷最後質疑，勞動部如果有對此事還下封口令，就代表勞動部也知道這樣的狀況有問題，卻又堅持執行。試問，這與勞動部北分署長謝宜容之前要求公務員封口有何兩樣？

國民黨立委徐巧芯也說，媒體揭露洪申翰剛上任部長就要求公務員於「假日」加班，還被威脅「不准講六日要上班」。

徐巧芯表示，走了何珮珊、謝宜容，換了一個洪申翰，結果更離譜，剛上任就不顧公務人員六、日休假權利，只有一張嘴巴說的好「勞權」。前腳擺拍貼自己的電話在北分署，後腳把公務員叫來假日加班還下封口令，請問留電話有用嗎？

勞動部 洪孟楷 洪申翰

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