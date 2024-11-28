民法刪父母「懲戒權」 林月琴：防止假管教真虐待

行政院會今天拍板民法1085條修正草案，刪除父母「懲戒權」。民進黨立委林月琴表示，根據兒童權利公約精神，兒童應被視為獨立的個體，需要的是尊重和溝通，而非教訓和打罵。民法親子懲戒權修正的目的並非限制家長管教孩子，而是去除「懲戒」觀念，防止暴力成為管教方式，期待此次修法對減少假管教之名的兒童虐待行為有所助益。

我國民法規範父母得於必要範圍內懲戒子女，為避免遭誤用或作為暴力行為藉口，行政院會今天拍板民法1085條修正草案，刪除懲戒兩字，改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」

林月琴表示，目前我國法律實務經常可見「刑嚴民寬」的狀況，原因除了「傷害罪」的刑責較輕，涉及民事案件的逾越懲戒權爭議則多與離婚、扶養、親權或監護權歸屬有關。如果認定較嚴格則可能造成較廣泛的影響效果，導致法院在「以身心暴力方式作為家長懲戒權的手段之一」的認定上，較為寬鬆。未來如果新修法條通過後，即刪除「懲戒權」的概念，除了避免混淆懲戒與管教的概念內涵外，也明示保護教養的手段，不可對子女為身心暴力的行為。

林月琴指出，瑞典就在1979年就已經拿掉懲戒權，目前連「不打不成器」的亞洲國家日本、韓國也都已經拿掉懲戒權，台灣也應該要走在前端才對。

林月琴說，政府應該提供更多配套措施，例如提供父母喘息服務等，目前家長的困境以「缺乏親職教育知識」為大宗，衛福部已經製作過「正向教養手冊」提供0-6歲幼兒家長相關的教養心法與策略，另外也在部會官網提供親職教育相關教材，包含教養子女技巧、預防偏差等主題的參考資料，但還是建議相關部會搭配修法，也可以同步更新相關資料及內容，並提出更多教養實際案例作為家長們的參考。