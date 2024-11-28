雙城論壇月中登場 上海團人數達百人將參訪台北大巨蛋

前總統馬英九邀請桌球名將馬龍和陸生團來台訪問，第一站前往北市中山女中，藍委指陸團只參訪、不與學生做交流，是因教育部次長葉丙成擔心高中心智未成熟「比較敏感」但教育部今否認。據指出，台北上海雙城論壇12月中登場，上海團來台約一百多人，市政參訪按往例也要向陸委會提報，預計將參訪台北大巨蛋、北流、北藝。

今年雙城論壇由台北市舉辦確定主題為「新脈動、新未來」，並規畫友善交通、河川治理、文化觀光3個分論壇；並簽署智慧醫療、與野生動物交流兩項MOU合作備忘錄。

台北市議會民政委員會上午審查市府秘書處預算，今年雙城論壇由北市舉辦，明年輪到上海方主辦，市府已編列專案計畫經費139萬4000元，主要作為赴上海市支應相關餐宴、在地交通費及行政雜支等項目。

市議員曾獻瑩關心今年雙城論壇的進度，上海方層級？來台人數、名單是否送中央？秘書長李泰興指出，北市還沒有正式發文陸委會，上海主要團員名單部分還沒來，因為有3個分論壇，所以應該是一個主團20幾人、3個分團，大概約有100多人，分團應該都是專業人士，希望上海方來的層級是副市長以上。

曾獻瑩也追問，上海團會走訪什麼地方？會像這次馬龍來台灣有限制？ 李泰興說，分論壇部分，各局處會安排專業人士陪同去市政點參訪。至於是否限制？李泰興說，還要跟陸委會提報，包括地點、接觸什麼人、與會名單、地點都要跟陸委會提報。

議員游淑慧表示，名單要等他們送來，再送陸委會，但萬一陸委會卡了兩、三周，就來不及辦了？另外，相關行政事宜，準備好了沒？論壇與會者、流程進行，邀哪些人？晚宴邀請對象？李泰興表示，目前雙城論壇場地在晶華酒店，已經預留時間，分論壇已請市府局處找專家學者，已經啟動。