為何用「中華隊」之名出賽 學者：1979年起無奈做法

中華隊於「世界12強棒球賽」擊敗日本隊，成功奪冠，全台欣喜狂歡。不過，常有網友不諒解為何要以「中華隊」之名出賽，清華大學兼任助理教授何志勇今日說明歷史緣由，表示這是迫於大環境無奈之下的做法，這股「軟實力」需要珍惜。

何志勇說，中華隊在「世界12強棒球賽」奪冠，振奮台灣人心。但也意外引發國內輿論對於我國長年循奧會模式以「中華台北」（Chinese Taipei）名義，參與國際賽事的議論。

何志勇說明，1971年，中華民國被迫退出聯合國，聯合國「中國」席次被中華人民共和國取代。雖然當時中華民國仍與美國以及許多民主國家維持外交關係，但國際奧會「中國」會籍歸屬的問題，已浮上檯面。

何志勇提到，國際奧會最早於1978年在雅典開會試圖解決「中國」會籍問題。1979年4月國際奧會在烏拉圭舉行年會，一度表決通過，承認在位於北京之奧會為「北京中華奧會」（Chinese Olympic Committee，Peking），即「中華北京」；同時承認在位於台北之奧會為「台北中華奧會」（Chinese Olympic Committee，Taipei）。

何志勇表示，無奈中共反對，國際奧會1979年6月在波多黎各舉行執委會時，改承認位於北京的奧會為「中國奧會」（Chinese Olympic Committee），但也繼續承認於台北之奧會為「中華台北」（Chinese Taipei Olympic Committee），並於同年10月在日本名古屋投票通過，讓台灣得以用「中華台北」之名義留在奧運。

何志勇指出，這是迫於大環境無奈之下的做法，但相當務實，也讓21世紀的今天，中華民國在台灣能在世界體壇持續發光發亮，成就更多的「台灣之光」與「世界冠軍」。至於台灣棒運的可貴，在於凝聚國人，不分你我。無論是中華隊，還是「Team Taiwan」，都是代表台灣立足世界的「軟實力」，需要你我珍惜。