吃萊豬啃福食無助加入CPTPP 藍委：關鍵在兩岸關係

蔡政府時期曾言我方開放進口萊豬、福食，可助我方加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），如今卻傳申請受阻。國民黨立委齊指問題關鍵在兩岸關係，導致敏感的政治問題成為我方加入的最大阻礙。

根據外媒「政治新聞網」（Politico）報導，CPTPP大會將擱置台灣和中國大陸入會申請案，因「一個中國」的政治棘手問題。包括新加坡與馬來西亞等成員國，無法對台灣入會資格達成共識。

然而，民進黨政府曾數次表示，開放萊豬、福食進口，有助我方加入CPTPP。如今傳CPTPP大會擱置我方入會申請案。

回顧民進黨政要發言，例如2019年，賴清德訪問日本時說「台灣要參加CPTPP，也要根據國際的標準（進口核食），不可以設一個門檻，這樣的話可能沒有辦法參加CPTPP。」

2021年底，時任行政院長蘇貞昌說「反對萊豬，會鎖死台灣，讓台灣無法加入CPTPP」，而時任副總統賴清德也說「反萊豬，將阻止台灣加入CPTPP，及與美國進一步的BTA談判」。2022年，蘇貞昌也刻意提到，「CPTPP會員國都已允許福島食品進口」。

國民黨立委賴士葆說，2021年時，英國與我方同時申請，英國加入了，「我們現在連大會的工作小組都沒有成立」，進度差很多。可見兩岸關係和緩，比吃萊豬更重要。

國民黨立委李彥秀表示，民進黨要台灣人民吃萊豬，吃核食，都用國際標準當作藉口，都用貿易障礙當作幌子，結果萊豬也進口了，日本福島5縣食品也開放了，今年CPTPP大會在友好的加拿大舉辦，更被視為「台灣入會的關鍵年」，結果還是被拒於門外，台灣人民情何以堪。

李彥秀批，政府可以認真爭取加入國際組織，但不能一再欺騙人民，台灣加入CPTPP已經是用「台澎金馬個別關稅領域」委曲求全的名稱入會，但是申請加入CPTPP以來，始終沒有具體的進展，也讓國人一再失望。台灣能否加入CPTPP，必須靠會員國的「共識決」。

李彥秀指出，從外媒報導，台灣無法順利入會的原因，還是在「一個中國」的棘手政治問題。顯見，台灣國際參與的空間，恐怕還是無法避開最核心的兩岸關係與氣氛，無法順利入會，經貿辦評估，可能限制我產業競爭力，長期國內生產毛額（GDP）恐損失額外成長1.6個百分點的機會。

李彥秀表示，民進黨是執政黨，當然可以堅持自己的意識形態，但是「有本事吵架，就要有本事端出政績」，而不是整天大內宣，整天大洗腦，「講攏歸大篇，做攏無半撇。」