痛批大法官人選滑天下之大稽 管中閔揚言赴立院抗議

國立台灣大學前校長管中閔於2018年遭「卡」，遲至2019年初才上任。管中閔日前接受廣播節目採訪時，針對台大劉姓教授被提名大法官一事，管多次表示，「我不太喜歡提到這個名字。」更指當年劉透過社群平台發文並與特定媒體攜手，在沒有證據的狀況下、捕風捉影攻擊他，屆時若立法院審查大法官，將去門口綁白布條抗議。

管中閔近期在廣播節目《蘭萱時間》閱讀趨勢單元接受訪問，主持人詢問管中閔近期大法官提名人選之一、台大劉姓教授的看法。

管中閔直言，不太喜歡提到這個名字，在於當年劉天天在臉書平台發文，隔天某平面媒體隨即刊登多篇報導、投書，晚上政論節目再接力鋪天蓋地的攻訐，形成一種奇怪的供應鏈，近期針對柯文哲、高虹安亦然，「根本就是複製，只是不同的人來做。」

管中閔談到，當年學校、政府介入調查，事實證明皆無指控情事，「是基於什麼心態做這種指控？」管更指出，以含沙射影的方式攻擊別人，這種人有資格做為憲法仲裁的大法官嗎，背後又是怎麼樣的共犯結構在指使，也因此當年出版著作《大學的脊梁》時，不願意在書中提到劉姓教授的全名，「我不願意寫這個字。」

主持人問管，社會經歷卡管案風波後是否學到了教訓，以及是否對大學自治有更深的認識？管中閔則直言：「我說你看提什麼大法官，學到什麼鳥教訓？」並再度表示，不願意提到劉姓教授的名字。

管中閔表示，大法官提名是滑天下之大稽、笑話一則，通過提名的人是誰大家都知道，未來立法院若要審查大法官，會坐在門口綁白布條抗議。

管中閔後續也表示，自己已不參與政治，也沒有意願要參加任何組織，但有些事會盡力幫忙。管隨後表示，現在台灣最大的問題還是兩岸，雙邊共同的部分愈來愈少，「一邊不會放你走，一邊死命要離開。」雙邊沒有對話基礎，雖然自己不能代替政府，但希望促進了解、保存文化傳播，盼兩岸間不要再保有濃厚的敵意。