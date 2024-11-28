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莊瑞雄不滿遭指控自曝玩球版 民眾黨團：沒有斷章取義

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄不滿遭指自曝「玩球版」，要民眾黨道歉。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，黨團根據立法院公報提出質疑，完全沒有斷章取義。圖截自立法院隨選視訊
民進黨立委莊瑞雄不滿遭指自曝「玩球版」，要民眾黨道歉。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，黨團根據立法院公報提出質疑，完全沒有斷章取義。圖截自立法院隨選視訊

民進黨立委莊瑞雄不滿遭指自曝「玩球版」，要民眾黨道歉。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，黨團根據立法院公報提出質疑，完全沒有斷章取義，反倒是民進黨團扯東扯西，好像把事情都推給抖音就沒事。

民眾黨立法院黨團昨天在臉書發文，莊瑞雄在質詢時自爆「多少也有在玩球版」，莊瑞雄隨後也透過臉書反擊，有網友用抖音斷章取義，指控莊瑞雄「自曝玩過球版」，民眾黨竟然還見獵心喜、拿來潑政治髒水，因此他要求民眾黨道歉，立刻下架不實加工圖卡。

民眾黨黨團上午舉行記者會，陳智菡表示，莊瑞雄針對運動彩券及球版問題提出質詢，前半段確實是在講運動彩券，然而後半段全部都在講球版，也就是所謂的地下賭盤，同時也出示今年10月15日院會會議紀錄。

陳智菡說明，民眾黨團查閱立法院公報，完全不是什麼抖音影片，然而民進黨團又在扯東扯西、搞認知作戰，好像把事情推給抖音就沒事，根據院會質詢片段跟立法院公報，莊瑞雄說過身邊很多人都在賭博、「他們在競選總統的時候，我們也是賭到要死。」

陳智菡質疑，如果總統大選沒有地上賭盤，莊瑞雄這句話是什麼意思，為何說過的話不敢承認，現在要塞給抖音跟認知作戰，或者是民眾黨團斷章取義，「請問總統大選有地上賭盤、地下賭盤嗎？這句話指的又是誰？莊瑞雄自己要先做澄清。」

陳智菡強調，民眾黨團完全沒有斷章取義，內容都是來自立法院會質詢，民進黨口口聲聲說關心棒球運動，但是實際上很多作為都在打假球，例如賴清德總統接見12強台灣隊，當場說錯台灣隊長陳傑憲的名字；台鹽綠能前董事長陳啓昱逃亡25天，事後也被爆出欠下大量地下賭債無法逃亡。

陳智菡說，陳啓昱歷任高雄市議員、高雄市副市長，但是卻可以玩運動彩券、欠下上億元賭債，犯罪潛逃現在才被羈押，自家黨政高層涉及非法賭博行為，民進黨政府在過去這段時間，可以說是睜一隻眼閉一隻眼。

有關莊瑞雄要求下架臉書貼文，陳智菡表示，所有內容都是來自質詢片段、立法院公報，沒有所謂的斷章取義，白紙黑字都不是造假，民眾黨團希望大家就事論事，如果莊瑞雄認為講得不清楚、造成外界誤解，現在想要主動澄清還原原意，「我們當然予以尊重，圖卡當然可以修改，但是完全本於公報，公報上怎麼寫，我們就怎麼修。」

民眾黨 莊瑞雄 陳智菡

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