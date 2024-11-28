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莊瑞雄遭控自曝玩過球版 TPBL被點名該調查

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
TPBL會長莊瑞雄。圖／TPBL提供
TPBL會長莊瑞雄。圖／TPBL提供

民眾黨立院黨團臉書昨天質疑民進黨立委莊瑞雄曾自爆「我多少也有在玩球版」；莊瑞雄透過臉書批評，網友斷章取義他的總質詢片段，民眾黨竟潑政治髒水。曾代表國民黨參選桃園市議員的謝克洋在臉書稱，TPBL規章第二條第一項，明確規定聯盟相關人員不可購買運動博弈商品，莊瑞雄有違反規章疑慮，TPBL聯盟有出面說明必要性。

莊瑞雄針對此事發出聲明澄清，他說，有看完整質詢影片就可以知道，自己原話說：「我多少也有在玩」，並且舉例現在合法運彩賠率太差，導致市場吸引力不足，所以他再接續向行政院長卓榮泰具體反應「合法運彩不好玩，比不過地下球版」。當天的質詢內容，是針對如何讓合法運動彩券設計更好，以壓制地下博弈的市場及其衍伸的治安問題。他為了讓質詢生動且淺顯易懂，卻成為有心人士斷章取義的目標，實屬遺憾並且予以嚴厲譴責。

謝克洋說，莊瑞雄昨天發聲明駁斥民眾黨指控，卻反而透露出自己已經可能違反TPBL規章。莊瑞雄認為民眾黨刻意斷章取義質詢片段，是在潑政治髒水。不過翻開TPBL規章，第二條第一項就明確規定，「聯盟、球團相關人員均不得購買或受讓運動博弈相關商品」，莊瑞雄身為聯盟的會長，應該也要受到規範。

謝克洋表示，不管莊瑞雄是接觸地下球版或是合法運彩，只要是在莊瑞雄擔任會長的任內，此舉皆已違反TPBL規章。既然現在TPBL會長有違反規章的疑慮，他認為TPBL聯盟有出面說明的必要性。

民眾黨 莊瑞雄 運動

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