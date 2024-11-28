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兩岸申入CPTPP同遭擱置 李大中：不碰棘手議題與北京壓力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
CPTPP執行委員會年度大會即將登場，傳出這次大會將同時擱置中國大陸與台灣的入會申請案。圖／聯合報系資料照片
CPTPP執行委員會年度大會即將登場，傳出這次大會將同時擱置中國大陸與台灣的入會申請案。圖／聯合報系資料照片

CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）執行委員會年度大會即將登場，傳出這次大會將同時擱置中國大陸與台灣的入會申請案。淡江大學戰略所教授李大中指出，兩岸入會案恐已綑綁連動，各國恐怕將，執委會可能抱持「兩方不得罪」的態度，無意觸碰棘手的兩岸議題與北京壓力，再度擱置燙手山芋。

CPTPP執行委員會年度大會在加拿大溫哥華登場，外媒報導，本次大會將擱置台灣和中國大陸的入會申請案。相關報導指出，由於「一個中國」的棘手政治問題，目前包括新加坡與馬來西亞等成員國無法對台灣入會資格達成共識，本屆會議只好先擱置兩岸的申請案，優先討論哥斯大黎加申請案。

李大中指出，台灣申請加入CPTPP，主要障礙仍在兩岸關係與北京因素，這是無法迴避的政治現實、即便從蔡政府到賴政府，官員多次向民眾與國際社會強調，台灣在法規調整與經貿體制方面，符合CPTPP的高標準要求，近年來也可常看到政府高層表示，因為CPTPP輪值主席國（包括日、星、加拿大）相對友好台灣，暗示我方入會情勢審慎樂觀。

李大中說，但不爭的客觀現實是兩岸入會案恐已綑綁連動。CPTPP 的遊戲規則為共識決，需要申請方與既有成員進行非正式與正式諮商，並非單一國家（即便是輪值主席國）能單獨主導。

李大中指出，CPTPP目前成員幾乎全是北京邦交國，部分國家甚至與中國大陸關係密切，因此擋在台灣前面的正是兩岸關係與CPTPP 既有成員複雜的國際政治考量，台灣雖早在三年前提出申請，但第一步是既有成員對於啟動台灣入會程序有共識才能展開後續的流程，如今，CPTPP執委會可能再度擱置啟動台灣的入會程序，代表仍無意成立台灣入會工作小組，後面的想法可能是無意觸碰棘手的兩岸議題與北京壓力，只能走保守路線，選擇再度擱置此燙手山芋。

李大中提醒，面對複雜的兩岸問題，各國恐怕將走向「兩方不得罪」的態度，暫時不觸碰啟動入會程序。所以癥結不是台灣的經貿體質符不符合CPTPP 的標準，很大程度在於北京因素。這是賴政府的第一道嚴肅考驗，但其實也是這幾年來老習題。

CPTPP 經貿

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