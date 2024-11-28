要來面對黃國昌了 中選會公告王義川遞補立委當選人

民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部部長，不分區立委空缺由下個排序的民進黨政策會執行長王義川遞補。中央選舉委員會今天公告王義川為遞補當選人，並表示至於王何時宣誓就職，依法依例由立法院安排。

王義川將遞補進立委席次入立院，由於王義川曾說過，他說如果進入立法院，專治立法院長韓國瑜和民眾黨立委黃國昌，王義川確定遞補後又說，黃國昌就是「面對他、處理他」、「無聲勝有聲」、「無聲最大聲」。因此，王義川還沒正式就任，就先引爆話題。

中選會昨表示，已收到立法院函文，會以最快速度處理後續公告遞補與致送當選證書等作業事宜。

中選會稍早指出，立法委員遞補當選人名單公告，已於今日以中選務字第11331505812號函行文立法院等機關，遞補當選人為民進黨王義川，其任期至第11屆立委任期屆滿為止。

至於王義川何時宣誓就職，可以上任立法行使職權一事，中選會表示，依法依例由立法院安排。