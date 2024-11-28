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民眾黨控自曝玩過球版 莊瑞雄批潑髒水要求道歉下架

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立院黨團臉書昨天質疑民進黨立委莊瑞雄，日前立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」，莊瑞雄透過臉書批評，有網友用抖音斷章取義他的總質詢片段，指控他「自曝玩過球板」，民眾黨竟然還見獵心喜，拿來潑政治髒水，要求民眾黨道歉，立刻下架不實加工圖卡。

中華隊在12強世界棒球賽獲得冠軍，網紅「館長」陳之漢日前臉書直播自曝過去曾玩過「球版」職棒簽賭，引發軒然大波。民眾黨團昨天質疑，國人對台灣棒球的信心大振，但未來要如何維持球場上下的乾淨透明、防堵假球再一次害慘台灣球壇，結果，莊瑞雄居然在質詢時自爆「我多少也有在玩球版」。

「要求民眾黨道歉！立刻下架不實加工圖卡！」莊瑞雄指出，嚴正聲明，有看完整質詢影片就可以知道，他原話是說，「我多少也有在玩」，並且舉例現在合法運彩賠率太差，導致市場吸引力不足，所以他向行政院長卓榮泰具體反映「合法運彩不好玩，比不過地下球版」，當天質詢內容，是針對如何讓合法運動彩券設計更好，以壓制地下博弈的市場及其衍伸的治安問題。

莊瑞雄表示，為了讓質詢生動且淺顯易懂，卻成為有心人士斷章取義的目標，實屬遺憾並且予以嚴厲的譴責。身為職籃聯盟的會長，已多次宣示要杜絕非法的賭博行為，並且率領聯盟同仁及球團，拜訪各地檢，建立聯繫機制，並且TPBL聯盟規章也都有明確的規範及懲處辦法。

莊瑞雄強調，體育改革路途艱難，但衷心希望大家能體認並支持合法運彩發展，健全整個台灣的運動環境。少一點惡意中傷，多一點對運動產業的關注，這才是正道。

民眾黨 莊瑞雄 賭博 運動

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