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中選會公告 王義川遞補當選不分區立委

中央社／ 台北28日電

民進黨前不分區立委洪申翰接任勞動部長，遺缺將由民進黨政策會執行長王義川接任。中選會今天公告，全國不分區及僑居國外國民選出的第11屆立委遞補當選人王義川，任期至第11屆立委任期屆滿日為止。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，勞動部長何佩珊請辭獲准，改由洪申翰接任，不分區立委遺缺則由王義川遞補。

中選會今天公告，全國不分區第11屆立委遞補當選人名單為民進黨的王義川，並將函文檢送至立法院、監察院和內政部。

至於王義川何時能就任立委，立法院人士昨天表示，等中選會公告名單後再來安排，最快時間應該是下週。

勞動部 民進黨 王義川 立法院

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