京華城案今提訊沈慶京、應曉薇 沈下囚車未坐輪椅步入北檢

台北地檢署偵辦京華城容積率案，今天再度提訊在押的威京集團主席沈慶京極台北市議員應曉薇出庭，釐清弊案部分犯罪事實，稍早2人均在多名法警包圍戒護下快步下囚車，沈慶京連輪椅都來不及坐，在旁人攙扶下火速走入北檢應訊。

檢方調查，應曉薇涉嫌透過中華華夏希望關懷協會等，收受沈慶京賄賂至少4740萬元，應曉薇對此否認犯行，而沈慶京聲稱是「慈善捐款」並非賄款。

檢方認定，應曉薇涉貪汙治罪條例違背職務收賄罪，與沈慶京共犯圖利、洗錢、隱匿貪汙犯罪所得財物罪，應曉薇收受威京集團4740萬元時，並以議員身分提出陳情案，協助關說、施壓市政府研議或將案件送往都委會研議，放寬京華城容積率。

檢方追查京華城案容積率560%一路暴增到840%，懷疑其中涉官商勾結護航京華城，且威京集團透過應曉薇陳情拜訪時任台北市副市長、京華城案專案管理人彭振聲，並與柯文哲多次便當會議，鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。