CPTPP兩岸申入均遭擱置 黃奎博：政治疑慮遇政治麻煩

外媒報導，CPTPP執行委員會年度大會將同時擱置中國大陸與台灣的入會申請案。政大外交系教授黃奎博解讀，美國對於CPTPP仍有影響力，因此中國大陸的申請本來就有「政治的疑慮」，而台灣則面臨「政治的麻煩」；同時各國也在觀望「川普2.0」的影響，使得兩岸的申請都難有具體進展。

CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）執行委員會年度大會在加拿大溫哥華登場，外媒報導，本次大會將擱置台灣和中國大陸的入會申請案，哥斯大黎加可望繼英國之後，成為下一個進入CPTPP的成員國。相關報導指出，由於「一個中國」的棘手政治問題，目前包括新加坡與馬來西亞等成員國無法對台灣入會資格達成共識，本屆會議只好先擱置兩岸的申請案，優先討論哥斯大黎加申請案。

政大外交系教授黃奎博解讀，中國大陸申請加入CPTPP本來就有政治疑慮，由於CPTPP脫胎於先前由美國主導推動的跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP），雖然美國退出後沒有加入CPTPP，不過仍具有其影響力，扮演與美國分進合擊的角色，中國大陸的申請加入本就存在尷尬與疑慮。

黃奎博並指出，中國大陸主導區域全面經濟夥伴協定（RCEP），若如今再順利加入CPTPP，可能造成中國大陸同時加入上述兩個國際組織，但美國卻都沒加入的狀況。另一方面，台灣則是面臨「政治上的麻煩」，尤其在一個中國的問題上，中國大陸有一定能力運作會員國排拒台灣的加入，結果就使得中國大陸與台灣都同時難有進展。

黃奎博同時表示，美國新任總統川普即將上台，全球各國都在觀望「川普2.0」對於未來國際政治、經濟等各方面局勢帶來的變動，此時此刻更不會有人想碰觸敏感麻煩的兩岸問題。他並分析，美中貿易戰尚未解決，美國對中國大陸有竊取智慧財產、商業機密，貿易壁壘和操縱匯率等多項指控，面對CPTPP標榜的高標準，恐怕也難以同意中國大陸的加入。