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王定宇桃色風波未完？葛斯齊嗆一周後算帳「再丟就非簡單對話截圖」

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委王定宇連番被葛斯齊爆出桃色風波，葛斯齊近日預告一周後會找王算帳，並強調再爆就不是Line對話截圖。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇連番被葛斯齊爆出桃色風波，葛斯齊近日預告一周後會找王算帳，並強調再爆就不是Line對話截圖。圖／聯合報系資料照片

「資深狗仔」葛斯齊近日連番爆料民進黨籍立委王定宇，包括「我想要妳」、要求女子見面前先拍照「鑑定」服裝等Line對話擷圖，質疑其以已婚卻還陷入桃色風波中，讓王定宇委由律師到台南地檢署按鈴申告；未料葛斯齊昨(27)日又再於臉書預告，表示自己在中華隊奪冠的一周後會向他算帳，並稱自己「再丟就不是簡單的對話截圖了」。

葛斯齊說，台灣近日沉浸在歡慶中華隊奪得世界冠軍的情緒中，除了中華隊球員，也該頒獎給這位「裝傻、裝無辜」的立法委員王定宇；他認為王定宇從2021年被潑漆到現在，面對問題永遠避重就輕。

葛斯齊透過臉書向王定宇喊話，表示：「你有你的法律攻防，我也有我的新聞必要手段，我看你多能裝」，還說「你不認沒關係，我來慢慢揭露」、「先歡慶，一周後算帳！」、「再丟就不是簡單的對話截圖了」。

王定宇的臉書針對此事並未有隻字片語回應葛斯齊，僅如常在臉書清晨「打卡上班」，並關注中華隊賽事情形。

圖為民進黨立委王定宇日前委由瑞信法律事務所律師江信賢、團隊執行長林義雄，到台南地檢署按鈴申告，具狀對葛斯齊提出妨害名譽的刑事、民事告訴。圖／王定宇提供
圖為民進黨立委王定宇日前委由瑞信法律事務所律師江信賢、團隊執行長林義雄，到台南地檢署按鈴申告，具狀對葛斯齊提出妨害名譽的刑事、民事告訴。圖／王定宇提供

王定宇 葛斯齊

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