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京華城2度裁准扣押鼎越再抗告 游淑慧拿證據：於法有據
民眾黨主席柯文哲涉京華城案，北檢日前向北院再度聲請扣押京華城土地，北院二度裁准，負責京華城施工的鼎越開發26日再提抗告，待高院裁准或發回。議員游淑慧今提出證據，表示北檢扣押其不法所得，於法有據。
游淑慧說，當年容獎的申請過程「鼎越公司不是旁觀第三者，而是實際參與者」。鼎越自始授權且授意容積獎勵的申請，且為最終不法利益的獲益人，北檢扣押其不法所得，於法有據。
游在臉書表示，鼎越再次針對北檢所扣押之土地提出抗告。之前她曾要求北市都發局詢問凱基銀行證實「鼎越自始有參與都市計畫變更事宜」，凱基銀行也有正式函復給北市都發局。
她說，當時以土地所有權人身分提出都市計畫變更同意書的是凱基銀行。她之前就曾質疑，僅為受託人的凱基銀行，為什麼可以同意都市計畫變更？而今凱基銀行也回文坦承，當年他們對於京華城土地確實不具有運用決定權。而「鼎越公司和京華城公司才是土地委託人」。
游說，凱基之所以會出具同意書申請都市計畫變更，乃是受「鼎越公司」及「京華城公司」共同出具指示書，指示凱基按照委託人意思所為。因此可以證明。
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