沙烏地推「願景2030」沙國代表：歡迎深化雙邊合作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾（Adel F. Althaidi）（圖右）與美砌國際企業執行長許家祥。記者鄭媁／攝影
沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾（Adel F. Althaidi）（圖右）與美砌國際企業執行長許家祥。記者鄭媁／攝影

沙烏地阿拉伯近年打造「願景2030（Vision 2030）」，積極推動國家轉型與產業多樣化。沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾（Adel F. Althaidi）表示，台沙關係密切，將以開放態度，歡迎台灣與世界各國在各項領域深度合作。

為減少對石油產業過度倚賴，沙國王儲默罕默德・沙爾曼2016年推出「願景2030」，逐步推動各項制度改革，包括教育、能源、環境、農業、衛生、社會發展、資通科技和運輸等十個關鍵領域。

沙國為我國最大的原油供應國。艾德爾表示，沙國近年來致力從各層面增加非石油經濟收入，尤其在觀光方面。2019年，沙烏地阿拉伯開放非宗教性質的國際旅客入境觀光，包含台灣在內的49個國家，可申請落地簽證或事先申請電子簽證。

艾德爾，「願景2030」計畫盼能達成觀光產值從目前占國內生產毛額（GDP）3%，提升至10%目標。同時希望在2030年之前，來自沙烏地阿拉伯國外的遊客能突破1.5億人。

艾德爾也說，沙國與中華民國有長久以來的邦誼，即使斷交後仍維持緊密關係，台灣在科技、農業方面極具優勢，也持續保持技術合作關係，沙國非常歡迎台灣與世界各國參與各領域願景合作。

台商要打進沙國市場並非易事，駐沙烏地阿拉伯前代表鄧盛平表示，不僅要面對規模更大的韓商、陸商等，若非國際知名品牌，要在當地發展，門檻不低。

不過，鄧盛平說，台灣農業技術在當地有50年以上的紮根，包括農、漁、畜牧等領域，在椰棗培養技術上也累積良好聲譽。未來台灣可在精緻農業與先進農業技術領域，提供當地更穩定大量生產經濟價值高作物，因此，他仍看好台商赴沙發展。

近期的成功案例是台灣的美砌國際企業，他們耗費3年，成功取得沙烏地基本本工業集團（SABIC）子公司，沙烏地基礎農業營養素公司（SABIC-AN）的標案，是華人社會唯一拿下具沙國官方企業性質標案的公司。

美砌國際企業執行長許家祥說，他們將台灣農業與AI技術結合，吸引到沙國官方企業的關注。這個工程案從註冊成為該公司合格供應商、取得競標資格，到執行完工，過程非常辛苦。

許家祥說，所幸他深耕海灣國家多年，掌握當地文化、積極「搏感情」，在台沙兩國駐外單位協助下，終於在今年11月順利完工，是台沙在2030願景架構交流下的試金石。

沙烏地阿拉伯曾是我在中東的堅強盟友，台灣推行十大建設時曾向沙國貸款，兩國自1946年起交流密切。1990年，沙烏地阿拉伯與中共建交，我國宣布斷交沙國，結束長達44年的邦交，是阿拉伯國家最後一個與我斷交的國家，雙方代表至今仍保留大使級待遇，顯見實質關係仍密切。

美砌國際企業在沙烏地基本本工業集團園區展示「智慧農業」。圖／美砌國際企業執行長許家祥提供
美砌國際企業在沙烏地基本本工業集團園區展示「智慧農業」。圖／美砌國際企業執行長許家祥提供

沙烏地阿拉伯 關係 願景

延伸閱讀

網友爆料遭霸凌為牽涉標案利益 羅一鈞：均依規定辦理

網友爆標案涉違公職人員利益迴避 疾管署：可受檢視

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入

原民台標案爭議多 高金盼提高自製節目

相關新聞

沙烏地推「願景2030」沙國代表：歡迎深化雙邊合作

沙烏地阿拉伯近年打造「願景2030（Vision 2030）」，積極推動國家轉型與產業多樣化。沙烏地阿拉伯商務辦事處代表...

民進黨秘書長林右昌會見美參眾兩院跨黨派幕僚團 盼台美關係成長

民進黨秘書長林右昌26日接見美國參眾兩院跨黨派幕僚團，感謝美國國會對台灣的長期支持與友誼。林右昌表示，這是美國大選以來，...

大陸將在賴總統出訪之際軍演？國安人士：意在對美立威

路透報導，中國未來幾天可能將以賴清德總統出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。國安人士今天表示，不排除中共將發動...

政院明拍板打詐綱領2.0 目標一年攔6萬則詐騙廣告

行政院會明天將拍板「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，在原先的識詐、堵詐、阻詐和懲詐架構下新增防詐，5大面向共有22項...

韓國瑜協商113年附屬單位預算 朝野刪250億元火力發電費用

接近歲末年終，但今年度中央政府總預算附屬單位預算案還沒審查完畢。立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，歷經兩小時的討論，完成營...

聯合利劍將再起？國防部：不升高衝突 以實力捍衛和平

賴清德總統本月30日起將率團訪問南太三友邦，途中擬過境夏威夷及關島。外媒報導，據多名台灣及地區安全官員評估，中國未來幾天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。