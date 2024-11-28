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上海送名單 雙城論壇下月中舉辦

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
今年雙城論壇舉辦露曙光，據了解，上海市政府近日送出代表團名單，市府已送名單陸續向陸委會申請，今年最有可能的舉辦時間為12月16至18日，圖為台北市長蔣萬安。記者曾吉松／攝影
今年雙城論壇舉辦露曙光，據了解，上海市政府近日送出代表團名單，市府已送名單陸續向陸委會申請，今年最有可能的舉辦時間為12月16至18日，圖為台北市長蔣萬安。記者曾吉松／攝影

二○二四雙城論壇舉辦露曙光，據了解，上海市政府近日送出部分代表團名單，北市府已送陸委會申請，今年可能舉辦時間為十二月十六至十八日，不過尚未敲定。

今年雙城論壇舉辦一波三折，原規畫今年七、八月舉辦，但直到八月廿五日才收到中央核准論壇主題、簽署ＭＯＵ等，加上上海八月有假期、蔣萬安九月訪美，上海台辦人事異動及十月台北市議會開議等，雙城論壇最後敲定十二月舉辦。

市長蔣萬安昨說，有信心今年會舉辦雙城；大環境愈艱困，兩岸愈需要交流。

去年蔣萬安親訪上海，上海市政府由副市長華源接待。據了解，今年上海市府仍可能派華源率團出席台北舉辦的雙城論壇，也不排除讓蔣萬安與上海市長龔正視訊同框，雙方仍在安排。

「雙城是目前官方唯一交流管道，兩岸關係再壞也要辦。」知情人士說，對岸想得多，也非常謹慎，陸委會審查時常會「出補考題」，讓台灣的邀請方非常不方便，對岸客人也覺得不受尊重，希望將變數降至最低再成行。

上海 蔣萬安 雙城論壇

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