國安人士研判「陸軍演向美立威」 李彥秀批放話「出口轉內銷」

路透報導，中國未來幾天可能將以賴清德總統出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。國安人士昨表示，不排除中共將發動軍演，除了威脅台灣，正值美國政權交接期，陸方更意在「威嚇現任（拜登）、震懾新任（川普）」，藉軍演向美國立威。

賴總統即將出訪，國安人士說，大陸若在這段期間舉行軍演，一方面當然是要威脅台灣，但現在正值美國新舊政權交接期，北京更大的目標是，向美方立威，同時向美國現任總統拜登以及新任總統川普，展現第一島鏈內是中國的勢力、為中國掌握的意圖。

官員也表示，兩岸近期有許多大型交流，包括馬英九基金會邀請陸生團訪台，十二月即將舉辦的雙城論壇，以及在廈門登場的兩岸企業家峰會。大陸如果一邊交流，一邊發動軍演，世界各國包括即將上台的川普，都將視北京為造成區域與兩岸不穩的根源。

國民黨立委李彥秀表示，賴總統出訪友邦，是代表中華民國的主權，象徵台灣民主經濟的果實，也是全台人民共同期待，中國大陸應該正視中華民國的主權，以及回應台灣人民的期待。

李彥秀也說，匿名國安官員對外媒放話，全文用臆測用語，真正目的是「出口轉內銷」。綠委立刻跟進加碼，「一條龍式」的議題操作，真正目的是鞏固深綠支持者，轉移民眾對執政不滿。