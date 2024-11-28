路透：賴總統出訪 共軍恐在台海軍演

路透廿七日報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國大陸有可能利用賴清德總統即將出訪太平洋友邦與計畫過境美國為藉口，在未來幾天於台灣附近進行軍事演習。

賴總統將啟動上任後首次元首外交，於十一月卅日率團出發，展開為期一周的「繁榮南島智慧永續」之旅，前往馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國等三個太平洋友邦，並於十二月六日返抵國門。

消息人士告訴路透，賴總統計畫於美國的夏威夷州及屬地關島停留。

四名知情區域官員表示，大陸可能會在賴清德總統出訪結束的十二月六日左右或之後不久進行軍演。

共軍二○二四年已在台灣周邊舉行兩輪重大軍演以施壓台灣，一次在五月，一次在十月，分別名為「聯合利劍─二○二四Ａ」和「聯合利劍─二○二四Ｂ」。路透指出，一位台灣安全官員表示，中國大陸可能「重新包裝」正在南海或東海進行的常規軍事活動，移到更接近台灣的位置，並命名為「聯合利劍─二○二四Ｃ」。

該消息人士指出，北京可能會在賴總統出訪期間擴大「聯合戰備警巡」規模，並在賴總統出訪行程尾聲展開「有針對性」軍演。該消息人士補充指出，廿至卅艘共軍海軍艦艇參加了本周在南海進行中的軍演。

該官員表示，北京想要向即將上任的美國川普新政府表明，第一島鏈是「中國勢力範圍」，而賴總統出訪可能成為一個「藉口」。該官員指出，北京希望在美國政府政權交接期間「畫出一條紅線、確立權力」，並且擴大勢力範圍，這次軍演是專門為了美國及其盟邦。

一名熟悉台灣周邊安全評估的消息人士指出，大陸可能在未來幾周內，用演習測試川普政府的底線。

對此，總統府發言人郭雅慧昨表示，中國若假借台灣總統出訪為藉口發動軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁；國防部則強調，有信心確保國家安全。