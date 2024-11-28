NCC人事卡關 陳崇樹12月起代理主委

立法院日前三讀修正「國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）」組織法修正案，落實刪除延任條款，十二月一日施行，屆時現任ＮＣＣ代理主委翁柏宗將無法延任並代理。行政院指出，已依法指定現任委員陳崇樹先行代理主委職務，自十二月一日起生效。

陳崇樹為台灣大學電機工程學研究所碩士，過去曾任國家通訊傳播委員會科長、簡任技正，國家通訊傳播委員會射頻與資源管理處處長、基礎設施事務處處長、基礎設施與資通安全處處長、主任秘書，專長為電信，包括通信傳播技術、頻譜 管理、通訊傳播監理。

行政院指出，配合修法，現行通傳會組織法第四條有關原任委員任期屆滿得予延任的規定即起停止適用，副主委翁柏宗將無法延任，並繼續代理主任委員職務，行政院已依ＮＣＣ組織法第五條規定，指定現任委員陳崇樹自今年十二月一日起先行代理主任委員職務。

ＮＣＣ主秘黃文哲昨表示，ＮＣＣ委員會在今年七月廿六日時就已修改了組織作業要點，當時即已決定，若後續無法召開正式委員會議，改以委員諮詢會代替；未來在不牴觸組織法的前提下，由代理主委先行決行，之後再由委員會追認，對於無法決議的案件，會將相關委員意見記錄下來，待ＮＣＣ委員會正式成立後，再作審議。

黃文哲指出，ＮＣＣ委員會無法召開，恐將影響民眾權益，頻道申設換照就是最典型的案例。

黃文哲指出，這陣子ＮＣＣ也快馬加鞭，對於能審議的換照案，都已經先提前審議了，明年三月份以前的頻道換照案，都已經先行處理了。

至於今年上半年的裁處案，黃文哲表示，原本有五四五件裁處案，處理到目前為止，僅剩十件無法執行，至於今年第三、四季的裁處案，目前還在程序當中，會按照內容諮詢會程序進行，待新任委員會正式成立後，才能確定後續裁處事項。