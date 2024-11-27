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民進黨秘書長林右昌會見美參眾兩院跨黨派幕僚團 盼台美關係成長

中央社／ 台北27日電
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨秘書長林右昌26日接見美國參眾兩院跨黨派幕僚團，感謝美國國會對台灣的長期支持與友誼。林右昌表示，這是美國大選以來，首批到訪的美國議員助理團，美國對台灣的支持是跨黨派的共識，美國無論哪個政黨執政，台美關係依然穩健。

民進黨晚間發布新聞稿表示，林右昌昨天下午接見美國參眾兩院跨黨派幕僚團。林右昌表示，非常珍惜台美長期友好關係，民進黨期待兩國持續在既有的基礎上，共同應對全球挑戰，維護印太地區的民主、和平與繁榮，並為台美關係鞏固更多互利雙贏的成果。

林右昌特別感謝美國國會對於台美21世紀貿易倡議及全球合作暨訓練架構（GCTF）的大力支持。訪團對此強調，目前美國政府正值過渡期間，但美國國會將持續不分黨派堅定支持台美關係的發展，這也是此次橫跨參眾兩院、共和民主兩黨訪團來台所要傳達最重要的訊息。

由於訪團拜訪時間正巧在台灣隊奪冠凱旋「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行之前，林右昌身穿TEAMTAIWAN球衣現身，並向訪團分享台灣民眾正沉浸於世界12強棒球賽勇奪冠軍的喜悅之中，他與黨部人員會前往遊行現場，向台灣英雄致敬。

訪團除恭喜台灣奪冠，也關心台灣體育賽事參賽隊伍名稱與台灣民眾的自我認同意識。陪同接見的立委陳冠廷表示，自我認同議題隨著世代更迭而變化，過去幾年，台灣逐漸提升在世界的知名度，現在台灣已被世界所看見，民眾對於台灣的國家認同越來越深。

台美關係 林右昌 美國大選

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