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洪申翰入閣 李坤城接民進黨團副幹事長

中央社／ 台北27日電
民進黨立委李坤城。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委李坤城。 圖／聯合報系資料照片

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰接任勞動部長。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，經過討論，決定邀請民進黨立委李坤城接下洪申翰的棒子，擔任民進黨團副幹事長。

柯建銘今天在臉書撰文提到，民進黨立法院黨團2位副幹事長，原為民進黨立委林楚茵與洪申翰，他們無論是在政策論述，還是為執政團隊辯護上，表現可圈可點，用「驍勇善戰」來形容也不為過。

柯建銘指出，然而面對內閣人事調整後的新局面，行政團隊向黨團借將，讓洪申翰接任新的勞動部長，經過府院黨討論後，「我們決定邀請李坤城加入黨團幹部的行列」，接過洪申翰的棒子，成為繼任的黨團副幹事長。

柯建銘說，面對挑戰、變換隊形、彈性因應、保持戰力，這是民進黨自黨外以來的傳統，相信李坤城接任黨團副幹事長後，不僅可彌補洪申翰的空缺，民進黨立院黨團還會越戰越強。

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