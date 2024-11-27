大陸將在賴總統出訪之際軍演？國安人士：意在對美立威

路透報導，中國未來幾天可能將以賴清德總統出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。國安人士今天表示，不排除中共將發動軍演，除了威脅台灣，正值美國政權交接期，陸方更意在「威嚇現任（拜登）、震懾新任（川普）」，藉軍演向美國立威。

賴總統30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」，據了解，訪團此行也將過境美國夏威夷。

國安人士表示，中國大陸在第一島鏈範圍內的海上與灰色地帶侵擾，已成新常態；根據情資，有20至30艘中國海軍艦艇參與本周在南海舉行的軍事行動，而中方可能將正在南海或東海進行的軍事行動「重新包裝」，重新命名為「聯合利劍-2024C」。

賴總統即將出訪，國安人士說，中國若在這段期間舉行軍演，一方面當然是要威脅台灣，但現在正值美國新舊政權交接期，北京更大的目標是，向美方立威，同時向美國現任總統拜登以及新任總統川普，展現第一島鏈內是中國的勢力、為中國掌握的意圖。

國安人士表示，今年有多個民主國家舉行選舉，中方過去一段時間，盤算在「戰略真空」期間進行「戰略突圍」；不論是共機共建擾台，或例行性軍演、聯合戰備警巡再到「聯合利劍」系列演習，複合式軍事活動頻率愈來愈高，早已讓周邊國家大感不滿。

一位熟悉兩岸事務的政府高層則說，總統就職、雙十國慶演說或元首出訪前後，都是大陸發動軍演的「時機」；賴總統在國慶演說時提到，維持台海和平穩定現狀的努力不變等「四個不變」，對陸方釋出善意，若陸方此時還堅持發動軍演，兩岸的對話互動空間將愈來愈小。

政府高層也表示，兩岸近期有許多大型交流，包括馬英九基金會邀請陸生團訪台，12月即將舉辦的雙城論壇，以及在廈門登場的兩岸企業家峰會。大陸如果一邊交流，一邊發動軍演，世界各國包括即將上台的川普，都將視北京為造成區域與兩岸不穩的根源。