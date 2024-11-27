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駐米蘭辦事處長接受義媒專訪 籲強化晶片科技合作

中央社／ 羅馬27日專電
駐米蘭台北辦事處處長林讚南（中)。 圖／台灣虛實展演發展協會提供
駐米蘭台北辦事處處長林讚南（中)。 圖／台灣虛實展演發展協會提供

米蘭辦事處長林讚南日前接受義大利媒體專訪時指出，米蘭所在的倫巴底大區可成為「歐洲半導體產業中心」，駐處將鼓勵台商來投資，聚焦半導體、數位產業或研究中心，盼倫巴底大區提供激勵政策，促進雙方投資意願。

駐米蘭辦事處今天發布新聞稿指出，林讚南在米蘭辦事處設處一週年之際接受專訪，義大利主流媒體「每日新聞」（Il Giorno）19日刊出林讚南內容，以「台灣-倫巴底：產業與研究-晶片與科技之合作」為題，討論台灣與北義的經貿合作契機。

林讚南指出，米蘭所在的倫巴底（Lombardia）大區基於地理位置和基礎設施，足以成為「歐洲半導體產業中心」。2023年義大利是台灣在歐盟第4大貿易夥伴，貿易額達58億美元，台灣出口微晶片、電腦、智慧型手機及高科技設備至義大利，義大利向台灣出口機械、車輛、藥品、精品、食品及時尚產品，義大利對台灣享有近10億美元順差。

林讚南表示，大約有2000名台灣人生活在義大利，大部分集中在北部地區，台商對義大利，尤其義北地區的投資不斷提升，同時隨著台北、米蘭直飛航線開通，遊客數量也持續增加，每年旅義台灣旅客約20萬人次。由此可見在倫巴底設立台北辦事處至關重要，駐處目標是進一步加強與義北交流，搭起創新及民主橋梁。

林讚南表示，倫巴底大區堪稱義大利科技產業中心，如果倫巴底能和台灣科技產業在半導體生產建立合作夥伴關係，尤其在數位科技及人工智慧等相關產業加強合作，倫巴底應可自雙邊合作關係受益。

林讚南表示，義大利有潛力成為歐洲科技領先者，駐米蘭辦事處鼓勵台商來義北投資，尤其與半導體產業及數位製造業等相關產業或研究中心，倫巴底大區可以透過提供激勵政策促進雙方投資意願。

在學術交流方面，林讚南指出，台灣已加強與義大利多所大學建立穩固交流關係，如與米蘭理工大學合作，目標是在研究領域建立雙方全新合作聯盟機制。

對於兩岸關係，林讚南表示，來自中國的威脅造成兩岸緊張局勢和軍事升級風險，對台灣帶來壓力，台灣就像聖經裡的大衛對抗巨人歌利亞，台灣不懼怕，但台灣需要所有民主國家支持。在台海緊張時刻，期盼義大利及倫巴底大區加強與台灣建立實質的外交關係，包括透過官方聲明表達對台灣的支持。

林讚南指出，台灣一向希望透過醫療及科技能力為世界貢獻一己之力，但在中國阻撓下，無法參加包括世界衛生組織等國際組織。

義大利「每日新聞」成立於1956年，總部設於米蘭，創刊時首創獨立經濟金融版，並於1960年代成為義大利第4大報，現轉型專注報導義北地區政經情勢，並隸屬「國家日報」（Quotidiano Nazionale）集團。

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