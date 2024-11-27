CPTPP將擱置台灣中國入會案？知情人士：持續關注

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會，將於加拿大溫哥華當地時間27日起登場，有外媒指出，大會將擱置台灣和中國的入會申請案。知情人士表示，執委會尚未召開，政府會持續關注進度。

英國2021年2月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日前已完成入會程序，台灣與中國在同年9月分別提出申請，但至今未有新一步進展。

CPTPP執委會年度大會將在加拿大溫哥華舉辦，於當地時間27日起開會，但國外政治新聞網Politico.eu報導指出，此次大會將擱置台灣和中國的入會申請案，哥斯大黎加可望成為下一個進入該貿易組織的成員國。

對於外媒報導，知情人士指出，政府單位已經有看到相關報導，執委會是當地時間27日到28日在溫哥華舉行，台灣時間是28日、29日，實際上還沒有開會，政府會持續關注。