政院明拍板打詐綱領2.0 目標一年攔6萬則詐騙廣告

行政院會明天將拍板「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，在原先的識詐、堵詐、阻詐和懲詐架構下新增防詐，5大面向共有22項指標，行政院打詐中心指揮官、內政部次長馬士元舉例，以網路社群平台攔阻詐騙廣告，將設定1年攔阻6萬則詐騙廣告的目標。

詐騙成為民怨之首，行政院成立打詐國家隊，明年1月起將推估「打詐綱領2.0」，目前未設定落日期限，將會隨詐騙型態、實施成效滾動調整。

談及2.0與1.5版最大不同，馬士元指出，先前的行動綱領聚焦「堵漏」，2.0版則要系統性從源頭打擊詐騙，從七大詐騙產業鏈下手，包括金融、虛擬貨幣、電信、網路廣告平台、第三方支付、電商、網路遊戲，要從源頭阻斷。

打詐綱領2.0分為5大面向，「識詐」分為5個分項指標，包括增加接觸打詐宣導人次達5000萬人次以上，平均每人接觸2次以上，另要求金融機構發送攔阻詐騙訊息，以及國際來話會通知注意詐騙，並針對青少年加強法治觀念的宣導，避免青年淪為車手。

「堵詐」部分，針對電信業者有4個分項指標，包括攔阻境外來話、預付卡實名制以及與入出境資料勾稽、攔阻不當商業簡訊；運用AI辨識攔阻網域型詐騙。懲詐包括查緝虛擬資產犯罪、加強國際合作交換打詐資訊，以及被害人詐騙金額返還等。

「防詐」包括網路詐騙訊息通報、降低詐騙網站觸及、111短碼簡訊、電商個資行政監察、洗錢聯防查核，以及遊戲點數防詐機制；「阻詐」則含括涉詐金融帳戶預警資料建立、建立信用卡詐欺犯罪通報平台、虛擬貨幣交易管理，以及託運包裹加強管理。

馬士元舉例，「打詐四法」規定網路平台業者廣告實名制，「打詐綱領2.0」設定1年攔阻6萬則詐騙廣告的目標；電信詐欺部分，也設定攔阻600萬通境外來話的目標。

他特別提到，有詐團在一般社交場合鎖定退休族群，透過加Line方式以「養、套、殺」模式誘使民眾，被害者發現時已損失上千萬資金；另外，車手逐漸不透過ATM提領，改向被害者索取現金，更有來台觀光旅客擔任車手，增加政府因應難度，未來打詐行動綱領2.0將依詐騙型態變化去作調整，不會一成不變。