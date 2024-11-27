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韓國瑜協商113年附屬單位預算 朝野刪250億元火力發電費用

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院下午針對113年度中央政府總預算案附屬單位相關預算召開朝野協商，各部會首長與會，而大批幕僚人員只能在隔壁會議室觀看實況轉播，隨時準備遞送資料。會議開始前，立法院長韓國瑜（左二）、秘書長周萬來（右一）與民眾黨團總召黃國昌（左一）及國民黨團書記長林思銘（右二）等人閒聊，與一牆之隔的會議室，幕僚人員緊盯電視大螢幕的緊張氣氛形成對比。圖與文／杜建重
立法院下午針對113年度中央政府總預算案附屬單位相關預算召開朝野協商，各部會首長與會，而大批幕僚人員只能在隔壁會議室觀看實況轉播，隨時準備遞送資料。會議開始前，立法院長韓國瑜（左二）、秘書長周萬來（右一）與民眾黨團總召黃國昌（左一）及國民黨團書記長林思銘（右二）等人閒聊，與一牆之隔的會議室，幕僚人員緊盯電視大螢幕的緊張氣氛形成對比。圖與文／杜建重

接近歲末年終，但今年度中央政府總預算附屬單位預算案還沒審查完畢。立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，歷經兩小時的討論，完成營利事業共300案的討論，其中保留8案。值得一提的是，朝野同意刪除台電250億元的「火力發電費用」。

根據主計總處統計，附屬單位營業部分，今年總收入3兆3138億元、總支出3兆2892億元；非營業部分，業務總收入2兆2358億元、總支出2兆2066億元，恐上演今年底才審完預算，但錢早就快花完的窘境。韓國瑜今天下午3時召集朝野研商「中華民國113年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表，營業及非營業部分」案。

韓國瑜表示，今年附屬單位預算案預計在12月中完成三讀，12月31日恭請總統公布，但因為今年度執行期間到12月31日，如果有預算凍結案，各機關又要函請本院來排審解凍，一定會跨到114年度，就會過了預算年度的執行期間，因此各委員會已通過的凍結案，是否同意改為書面報告。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，如果採取凍結案，而不是採取刪除的方式，基本上就希望給政府機會，如果一律改成書面報告，那乾脆宣布通過就好，大家花這麼多勞力、時間在處理這些預算案，事實上沒有什麼太大實際的意義，所以他們認為改書面報告並不妥當。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，現在已經年底了，在時間壓得很很緊的狀況下，往例上大家基本上都同意用書面報告來取代，也不會因為是書面報告就限縮了監督的時程，各個委員會在各個崗位上，都還是可以持續在不同的年度監督，因為政策是永續的。

國民黨立院黨團書記長林思銘表示，各別委員如果堅持要專案報告，而不是書面報告的話，他們認為要尊重個別委員，但尊重院長的裁示。

韓國瑜表示，原則上尊重審查會通過的結論，也尊重黃國昌的意見。隨後，進行營利事業的預算提案協商。朝野此次共提782案，歷經兩小時的討論後，完成營業事業300案，其中台糖保留2案、中油2案、台電4案，剩下的482案的非營利事業預算提案，明天下午2時半繼續協商。

值得一提的是，民眾黨立委張啓楷提案減列250億元的「火力發電費用」，吳思瑤說，這250億撐得住嗎？台電董事長曾文生說明，今年煤價格下降，而此提案減的是價不是量，單價確實有下降，他們做得到；吳思瑤說，做得到就撙節吧！

台電 附屬單位預算 韓國瑜

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