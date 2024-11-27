偶遇梅克爾成關鍵…台灣搶下回憶錄中文版 今上市同步歐美

德國前總理梅克爾首部親自撰寫回憶錄「自由」中文版今上市，為亞洲少數與德文版同步發行國家，搶下該書中文版權的堡壘文化編輯張詠翔透露，「和梅克爾的一次偶遇，或許是梅克爾選擇堡壘台灣發行的關鍵」。

德國26日發行梅克爾（Angela Merkel）回憶錄「自由」（Freiheit），不同於坊間常見由記者採訪或作家捉刀的名人傳記，「自由」是梅克爾與和她共事長達30年的辦公室主任鮑曼（Beate Baumann）共同撰寫的回憶錄。

書中梅克爾回顧她35歲以前在東德成長的前半生，與35歲後在統一德國步上的從政之路。這條漫漫長路最為人知悉的，是她長達16年、在歐盟及世界政治舞台都深具影響力的總理任期。

16年執政期間，梅克爾歷經全球金融海嘯、日本福島核災、俄羅斯併吞克里米亞、敘利亞難民危機、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與烏俄戰爭，她以第一人稱視角回顧近代世界重大歷史事件的珍貴紀錄，成為全球出版界爭相爭取發行的著作。

中文版推手張詠翔：柏林路上偶遇梅克爾緣分 打動德方出版社

台灣是少數與歐美同步發行梅克爾回憶錄的亞洲國家，中文版推手、資深編輯張詠翔日前接受中央社專訪，分享她與任職的堡壘文化如何成功搶下「自由」中譯版與編輯時的甘苦。

張詠翔透露，梅克爾回憶錄由德國KiWi（Kiepenheuer & Witsch）出版社出版，中文版競標過程分為四階段，從初步出價到提交行銷計畫，團隊必須在短時間內準備大量資料與德國原出版社溝通，並克服與大出版社競爭壓力。

「成立僅5年的堡壘文化是相對年輕的小型出版社，和那些擁有悠久歷史的出版社相比，沒有顯著優勢。」張詠翔說，「因此我們必須更努力，展現出專業與誠意。」

在競標過程中，她特別撰寫了一封個人信，向德方分享自己在柏林街頭偶遇梅克爾的故事。

「大概10年前，我在柏林博物館島（Museumsinsel）附近過馬路，遠遠看見一位穿著深色大衣的女性，身後跟著保鑣。我們短暫目光交會，直到她走遠後，我才意識到那是梅克爾。」她在信中特別將這段偶遇融入，傳達她與梅克爾的緣分，以及自學生時代即開始的、對德國文化的熟稔與熱情。

除了個人信，張詠翔與團隊也耗時數週，設計完整行銷提案，並以德語錄製簡報影片，最終贏得德國出版社信任，成功拿下中文版權。

消息傳來時，張詠翔和同事正在宜蘭員工旅遊，她形容那一刻「既激動又感動」，然而，這僅僅是挑戰的開始。

「自由」出版與行銷規範異常嚴格，張詠翔表示，德方直至5月才以分段方式提供初步書稿，梅克爾本人對翻譯不僅有非常嚴謹的要求，也在書稿完成後數度針對時事如烏俄戰爭和德國氣候政策修改內容，為編輯與翻譯作業帶來不小挑戰。

幸運的是，負責翻譯的3位學者兼有德國文學、政治與社會學背景，能精準呈現梅克爾視角下的全球地緣與德國本土政治議題，其中一位翻譯廖揆祥對基督教文化的深入了解，更是意外驚喜。

張詠翔解釋，梅克爾的父親是牧師，基督教因此扮演了她生命中頗重要角色，廖揆祥對神學詞彙的掌握，讓翻譯回憶錄中涉及信仰的部分更加精確。

梅克爾到西德第一件事：到平日上班路上圍牆的另一邊看看

在柏林26日的新書發表會上，主持人向觀眾介紹，「自由」是一本可以「看見兩個世界」的書，梅克爾在1990年前的獨裁東德，學會如何區分「公開場合的話」和「私人空間的話」，無論是消極還是積極經驗，都成為圍牆倒塌後，梅克爾治理現代民主國家的重要政治資產。

張詠翔分享編輯「自由」時印象最深刻的內容，是梅克爾在圍牆倒塌前夕，「跑到西德做的第一件事」。

梅克爾說，在她仍是東德物理學研究員時，每日前往市中心上班途中，會聽見十字山區（Kreuzberg）圍牆另一側的狗叫與嬉鬧聲，這些聲音似乎來自另一個世界，卻又近在咫尺。

圍牆倒塌前夕，梅克爾有了第一次去西德旅行的機會，越過檢查哨，首要目的就是去看每天經過的圍牆，背面到底是什麼樣子。

梅克爾形容她初見的「圍牆背後」繽紛多元，有很多土耳其人，與她在東德經歷的單一化生活形成強烈對比。

張詠翔說，「梅克爾發現，明明是同一座城市，圍牆的另一邊，卻和日常生活的世界大不相同」認為梅克爾在書中描寫的西德觀察，以及她如何透過這段經歷，更深入地理解統一德國的意義，是張詠翔編輯此書令她印象深刻的地方。

此外，梅克爾擔任總理後，與世界各國領導人的互動，也是「自由」引人入勝之處。張詠翔舉例，梅克爾描述她與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和時任美國總統川普（Donald Trump）的互動時，即透露出不少耐人尋味的細節。

她說，蒲亭知道梅克爾害怕狗，卻在正式會晤中故意讓狗隨侍在側，甚至曾送她一隻大絨毛狗狗玩偶作為「禮物」。梅克爾坦言當下只能努力保持鎮定，並在心中告訴自己：「這一切都會過去。」

分析幾位美國總統的個性與政策時，梅克爾特別提到川普。她認為川普雖然喋喋不休且自戀，但背後其實有一種強烈「渴望被喜愛」心理。

除了這些輕鬆卻能反映世界領導人政治性格的小故事，書中還有大量篇幅講述歐洲領導人之間如何協商的過程，如呈現烏俄衝突中各國不同的動機與策略；以及梅克爾如何在德國利益與歐盟目標有矛盾時找到平衡。

張詠翔認為，梅克爾回憶錄寫下她在政治決策過程的種種細節，讓讀者得以窺見國際政治的複雜與現實。

回憶錄後記中，梅克爾提到了書本標題「自由」，這個無論是個人還是政治層面伴隨她一生的問題。對她而言，自由的核心是找出自己的極限，並勇於挑戰、不停地學習。同時，自由也意味著隨時開啟人生新篇章的能力。

而隨著本書中文版發行，張詠翔「睜眼就看見梅克爾」的密集高壓編輯工作也暫告一段落。她告訴中央社，「是時候放個長假，到柏林走走充電『自由』一下了。」