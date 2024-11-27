賴總統出訪大陸將軍演？總統府：對區域和平現狀公然挑釁

路透報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國未來幾天可能將以總統賴清德即將出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。總統府發言人郭雅慧表示，中國若假借台灣總統出訪為藉口發動軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁。

賴總統11月30日將啟動就任後的首次元首外交，率團前往我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅。

針對今天外媒報導賴總統出訪期間共軍恐在台周邊舉行軍演，郭雅慧表示，確保台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共同利益與高度共識，中國作為區域中一員，若假借台灣總統出訪為藉口發動軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁。

郭雅慧表示，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任，期待北京放棄這類損人不利己的單邊行為，回到以規則為基礎的國際社會常軌上，為區域的安全穩定與繁榮發展作出貢獻。