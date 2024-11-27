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立法院「議政博物館」更新啟用 江啟臣：希望發揮觀光功能
立法院中南部服務中心內的「議政博物館」經過重新規畫設計，今落成啟用。立法院副院長江啟臣主持啟用典禮，並表示，這是台灣唯一以議政為主題，且是國家級的博物館，希望未來發揮教育和集會功能之外，還能發揮觀光的功能。
江啟臣說，他相信，只要來議政博物館，就不會只有來這裡，旁邊的社區也是要大力連結的地方，像是亞洲大學的美術館、朝陽科大，還有光復新村，都是很好的連結。而且，議政博物館所在的民主議政園區也已納入在參山國家風景區管理處轄內，所以在地的連結很重要。
他說，未來也會與附近的鄰居有更緊密的關係，例如周遭的道路，他會爭取預算，和市府合作，讓社區的朋友們有更寬廣的道路。旁邊的民主大草坪，也歡迎多多使用，並會與觀光署合作設立遊客中心，希望未來形成以民主議政園區為核心的景點。
但是，除了在地之外，也還要國際化，例如也會促成議政博物館和台灣民主基金會的合作，因為立法院不只在台北，立法院也在台中；台灣的民主發展不僅在台北，也在台中和台灣各地。
議政博物館說，展館更新後，進一步強化設施與展示內容，並以創新的展覽方式呈現台灣民主發展的歷程與價值，目前正在試營運階段，預計於明年初正式對外開放。今天的啟用活動後，團體觀眾採預約方式參觀，由官網連結預約網頁登記。散客於開館日上下午各一場定時專人導覽，現場至展館服務台登記即可參加。
包括立法委員楊瓊瓔、副市長鄭照新、霧峰林家花園董事長林芳媖和多位地方人士，今都出席啟用典禮。
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