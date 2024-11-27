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中國恐藉賴總統出訪軍演 國防部：有信心確保國安

中央社／ 台北27日電

外媒報導，中國可能以總統賴清德出訪為由軍演國防部今天表示，蓄意製造台海緊張情勢的作法，既非兩岸民眾與國際社會樂見，也不是負責任現代國家應有表現；面對敵情威脅，國軍有信心確保國家安全。

賴總統將啟動上任後首次元首外交，11月30日出發、12月6日返台，將率團前往太平洋友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國訪問。路透社報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國近日可能以賴總統將訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習

國防部晚間發布新聞稿表示，台海和平穩定為兩岸民眾與國際社會共識，國軍以不升高衝突、不引發爭端為處理原則，但面對敵情威脅，亦有充分準備，將以實力捍衛和平。

國防部說明，任何蓄意製造台海緊張情勢的作法，都將對區域安全造成實質威脅、破壞和平穩定；既非兩岸民眾與國際社會樂見，也不是負責任現代國家應有表現。

國防部強調，對於台海周邊海、空域動態，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切兵力應處，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

出訪 台海 國軍 國防部 演習 賴清德 軍演

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