快訊

又是竹科！去年新竹平均總薪資達122.9萬元奪冠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

南韓首爾破紀錄大雪影響逾200航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

外媒：CPTPP大會暫擱置台灣、中國入會案

中央社／ 溫哥華26日專電

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會明天於加拿大溫哥華登場，政治新聞網Politico.eu指出，本次大會將擱置台灣和中國的入會申請案，哥斯大黎加可望成為下一個進入該貿易組織的成員國。

根據政治新聞網Politico.eu報導，因為「一個中國」的棘手政治問題，目前成員國無法對台灣入會資格達成共識，本屆會議只好先擱置中國和台灣的申請案，哥斯大黎加的申請案將優先被討論。

Politico.eu指出，CPTPP的經濟規模約占全球15%，創始會員國包括日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、秘魯、智利、墨西哥、汶萊、新加坡、越南和馬來西亞。英國是第一個加入的新成員，它在2021年2月提出申請後，同年6月CPTPP執委會啟動加入程序，歷經3年後終於拍板定案，英國將在今年12月15日正式加入該組織。

報導指出，中國在2021年9月16日提出申請加入CPTPP，9月22日台灣也遞交申請書，但因為政治因素，3年多來兩者都未被啟動加入程序。隨後遞交申請書的包括烏克蘭、烏拉圭、哥斯大黎加、厄瓜多和印尼。

據報導，加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）表示，CPTPP成員國已經決定，不會按照「先到先得」的原則來處理入會申請書。

她說，台灣和哥斯大黎加是「準備最充分的兩個申請者」，展示了滿足CPTPP的高標準經貿規範。「但台灣因與中國的政治問題而被擱置。台灣問題在於，它尚未在某些成員之間達成共識，尤其是馬來西亞和新加坡。」

報導指出，越南、新加坡和馬來西亞與北京結盟，將中國視為其最大的貿易夥伴，它們已公開表示支持中國加入CPTPP。

根據報導，一名參與CPTPP執委會的加拿大官員稱：「任何有抱負的經濟體要推進談判都必須達成所有會員國共識」。

報導解釋，CPTPP會員國要求申請者需要滿足所謂的「奧克蘭原則」，其中包括申請者必須有意願且有能力符合CPTPP的高標準、歷來有遵循貿易規範與承諾的良好紀錄、獲得既有成員國共識支持。

報導稱，參與CPTPP執委會的另一個國家的一名高級官員表示，台灣滿足了前兩項原則，卻未能「獲得共識」，「有一些成員國仍需要被說服」。

CPTPP 加拿大

延伸閱讀

即時短評／CPTPP入會難度高 能成賴清德第一張經貿成績單？

經濟日報社論／兩岸不解套 台灣難入CPTPP

日國會選舉結果衝擊我入CPTPP？ 綠委：確實會有挑戰

加入CPTPP重要性？ 學者：能加入RCEP對我國幫助更大

相關新聞

【重磅快評】周玉蔻政媒霸凌 賴總統還會感同身受？

「希望蔡總統要求她的網軍停止攻擊我。」賴清德總統2019年曾對初選對手蔡英文隔空喊話，因為他當年慘遭黨政媒集體霸凌。對於...

雙城論壇有譜！下月16至18日登場 北市已送陸委會上海團名單

今年雙城論壇舉辦露曙光，據了解，上海市政府近日送出代表團名單，市府已送名單陸續向陸委會申請，今年最有可能的舉辦時間為12...

立法院「議政博物館」更新啟用 江啟臣：希望發揮觀光功能

立法院中南部服務中心內的「議政博物館」經過重新規畫設計，今落成啟用。立法院副院長江啟臣主持啟用典禮，並表示，這是台灣唯一...

台糖未認真討欠款 黃國昌要凍結預算

「台糖沒有認真追前董事長吳乃仁賤賣土地的錢，因此要凍結部分預算！」民眾黨立委黃國昌27日於朝野協商附屬單位預算時表示，吳乃仁遭法院判定要還台糖1.1億，結果才還了32萬，因此決定要凍結台糖預算。台糖代理董事長劉起孝回應說，目前已經還了3973萬，剩下8千萬會持續追償，3個月內提具體計畫。

台灣在國際闖出名號 賴清德盼國人更自信

「台灣作品拿了美國大獎，棒球贏得世界冠軍，都讓世界更看到台灣！」民進黨主席、總統賴清德27日於中常會致詞表示，台灣文學作品有站上國際實力，棒球12強還獲得世界第一，希望國人都能用最自信的步伐、無所畏懼

提案修法挨批弱化國防 葉元之：證明民進黨要學生上戰場

國民黨立委葉元之提案修「民防法」，草案主張排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組，遭綠營批評削弱台灣安全。葉元之今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。