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NCC於12/1起剩3委員 下周首次召開諮議會議

中央社／ 台北27日電

NCC在12月起只剩下3委員，NCC今天表示，行政院發文指定NCC委員陳崇樹作為NCC代理主委，12月1日起生效，因無法召開正式委員會議，下週起將首次召開諮議會議，部分業務可以討論並由代理主委決行。

國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案在12月1日正式施行，刪除延任條款後，NCC代理主委翁柏宗將卸任，外界關注12月後剩下3委員的運作方式。

NCC主秘黃文哲今天在記者會上說明，行政院發文指定NCC委員陳崇樹作為NCC代理主委。NCC在今年7月中已修改作業要點，也就是俗稱的「葉克膜條款」，維持基本業務，若後續無法召開正式委員會議，就改以諮議會議代替。

黃文哲指出，下週起將是NCC首次召開諮議會議，58項項目可以透過諮議會議討論，由代理主委決行；另外包括廣電裁處、打詐等104項項目，也會在不影響民眾權益下，諮議會議盡量討論案件、留下紀錄，但不會做出許可與決議，未來留待新的委員會決議。

媒體關注目前廣電裁罰案狀況，NCC官員說明，今年上半年的案件，僅剩下10件申訴沒有處理，主要是王義川講到手機訊號分析青鳥活動等有8件申訴。

每年底例行審議有線電視費率，決定明年有線電視系統收視費用，一般有線電視收視費用由地方主管機關設置費率委員會核定，沒有設置委員會的縣市由NCC核定。

NCC今天表示，核定澎湖縣、金門縣與連江縣等3縣轄下有線電視系統明年收視費用，決議每戶每月基本頻道收視費用上限分別為新台幣555元、585元及540元，跟今年維持相同金額。

NCC說明，審議3系統申報的明年收視費用、所在不經濟經營環境、網路建設、收視服務品質、經營區內低收入戶優惠措施、頻道規劃及財務合理性等資，另外基於維護消費者權益、產業發展及其他公共利益，參採地方政府及消費者團體代表意見。

NCC說明，同樣也評估物價指數持續上升，基於消費者權益保障等因素，綜合考量後，決議3系統維持跟今年相同的收視費用。

NCC 翁柏宗 行政院 陳崇樹

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NCC代理主委確定由陳崇樹擔任 12/1生效

NCC主委12/1出缺 行政院指定由現任委員陳崇樹代理

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