國安人士：藉賴總統出訪軍演是藉口 中國目標是美國

路透社報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國未來幾天可能將以總統賴清德即將出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。國安人士今天說，中國如果發動演習，重點是「劃線立威」，藉賴總統出訪軍演只是藉口，中國目標是美國。

總統賴清德將啟動上任後首次元首外交，率團訪問馬紹爾、吐瓦魯及帛琉，11月30日出發，預計12月6日返台。路透社引述消息人士說法報導，賴總統這次出訪可能過境美國夏威夷或關島。路透社引述4名知情的區域官員表示，北京可能會在12月6日前後進行軍演。

國安人士下午表示，中國如果發動演習，重點是在劃線，「藉賴總統出訪軍演只是藉口，中國目標是美國」；近期的整體觀察以及各方資訊，中國正規劃在美國總統當選人川普就職前，以在第一島鏈內進行軍事演習等模式，向正在組成的美國新政府展現島鏈內「是中國的勢力範圍」。而台灣元首的國際外交行程，僅是藉口之一。

國安人士說，模式上，不外乎10月間2024利劍B的型態，將既有所謂的聯合戰備警巡，以及東海、南海襲擾周邊的部署「重新包裝」，可能稱呼為2024利劍C。北京希望藉美國政權交接的期間「劃線立威」，威懾美國以及各方，同時也趁此機會擴大勢力範圍。

至於演習時間點，國安人士說，賴總統出訪前後都有可能，主要依據中國的部署狀況。

不過，國安人士表示，台灣海峽的冬季天氣條件不穩定，過往也都不太適合大型規模的軍演，因此這次中國如果啟動軍演，規模可能不會比今年的前兩次要大。

中國今年已在台灣周邊舉行兩次大型軍演，一次是5月「聯合利劍-2024A」，一次是10月「聯合利劍-2024B」。