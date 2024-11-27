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G7外長強調台海和平 外交部：加強合作護國際秩序

中央社／ 台北27日電

七大工業國集團外長會議26日會後聯合聲明指出，維持台海和平穩定對國際安全與繁榮至關重要。外交部今天致謝表示，將持續與G7成員國加強合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同為區域及國際社會的和平、穩定及繁榮而努力。

七大工業國集團（G7）外長會議於25日至26日在義大利舉行，會後聯合聲明指出，維持台灣海峽的和平與穩定對國際安全與繁榮至關重要，並呼籲和平解決兩岸問題。同時，G7也支持台灣在不以國家地位為必要條件的國際組織中擔任正式成員，或以觀察員或嘉賓身分參與。

外交部今天發布新聞稿對此表達誠摯歡迎，並感謝G7成員國持續堅定支持台灣的立場。

外交部強調，台灣做為印太地區負責任的國家，今後將持續與G7成員國加強合作，以具體行動守護民主、自由、人權及法治等普世價值，並持續與理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同為區域及國際社會的和平、穩定及繁榮而努力。

G7 人權 印太 台海 台灣海峽 外交部 義大利

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