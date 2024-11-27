G7外長強調台海和平 外交部：加強合作護國際秩序

「台灣作品拿了美國大獎，棒球贏得世界冠軍，都讓世界更看到台灣！」民進黨主席、總統賴清德27日於中常會致詞表示，台灣文學作品有站上國際實力，棒球12強還獲得世界第一，希望國人都能用最自信的步伐、無所畏懼

2024-11-27 17:23