G7外長強調台海和平 外交部：加強合作護國際秩序
七大工業國集團外長會議26日會後聯合聲明指出，維持台海和平穩定對國際安全與繁榮至關重要。外交部今天致謝表示，將持續與G7成員國加強合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同為區域及國際社會的和平、穩定及繁榮而努力。
七大工業國集團（G7）外長會議於25日至26日在義大利舉行，會後聯合聲明指出，維持台灣海峽的和平與穩定對國際安全與繁榮至關重要，並呼籲和平解決兩岸問題。同時，G7也支持台灣在不以國家地位為必要條件的國際組織中擔任正式成員，或以觀察員或嘉賓身分參與。
外交部今天發布新聞稿對此表達誠摯歡迎，並感謝G7成員國持續堅定支持台灣的立場。
外交部強調，台灣做為印太地區負責任的國家，今後將持續與G7成員國加強合作，以具體行動守護民主、自由、人權及法治等普世價值，並持續與理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同為區域及國際社會的和平、穩定及繁榮而努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言