賴清德：政府要為台灣英雄搭舞台 讓大家盡情發揮

中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，這座世界冠軍讓世界看見台灣，政府的責任就是為台灣英雄搭起舞台，讓大家能夠盡情發揮自我，讓自由、多元、活潑的台灣特質，持續書寫台灣璀璨的未來。

民進黨今天召開中常會，賴清德向中常委提到，台灣作家楊双子與譯者金翎，以「台灣漫遊錄」獲得「美國國家圖書獎」，這是美國文學界的最高榮耀之一，更是首次由台灣文學作品獲獎。

賴清德說，「台灣漫遊錄」在獲獎之前，就已經深受日本讀者的喜愛，目前也有許多國家有興趣翻譯出版，如同楊双子在頒獎典禮上提到：「我書寫，是為了回答台灣人究竟是什麼人。而我持續的書寫過去，是想要迎向更好的未來。」

賴清德表示，近年來，許多台灣文學作品，在世界各國出版，並獲得國際獎項肯定，台灣文學絕對擁有站上國際的實力，也能透過書寫帶領台灣迎向更好的未來。

另外，他提到，本周所有民眾都沉浸在同一份喜悅，台灣英雄以4比0完封日本武士，拿下第3屆世界12強棒球賽冠軍。他要感謝教練團和所有球員，每一位台灣英雄精采的表現，都已經深深烙印在台灣人的心中。

賴清德表示，他更要感謝全體後勤團隊，包含情蒐、防護、心理諮商、營養，以及行政團隊，讓選手能夠充分發揮實力。他們每一位，也是帶領台灣走向世界的台灣英雄；他說，還要感謝全體民眾，不管是在東京巨蛋齊聲應援，還是守在螢幕前振臂歡呼，每一位都是Team Taiwan的最佳第十人。

他說，這座世界冠軍已經讓世界看見台灣，他希望，全體民眾都能用最自信的步伐、無所畏懼走向國際，不只是體育賽事，每一位在自己崗位上打拚的台灣人，都是台灣的驕傲。

賴清德說，政府的責任就是為每一位台灣英雄搭起舞台，讓大家能夠盡情發揮自我，讓自由、多元、活潑的台灣特質，持續書寫台灣璀璨的未來，全體黨公職要一起繼續努力。