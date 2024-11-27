台灣在國際闖出名號 賴清德盼國人更自信

「台灣作品拿了美國大獎，棒球贏得世界冠軍，都讓世界更看到台灣！」民進黨主席、總統賴清德27日於中常會致詞表示，台灣文學作品有站上國際實力，棒球12強還獲得世界第一，希望國人都能用最自信的步伐、無所畏懼走向國際，政府會提供國人發揮平台，展現自由、多元、活潑的台灣特質。

台灣文學世界水準

賴清德在中常會致詞表示，上周台灣作家楊双子與譯者金翎，以《臺灣漫遊錄》獲得「美國國家圖書獎」，這是美國文學界的最高榮耀之一，更是首次由台灣文學作品獲獎。近年來，許多台灣文學作品，在世界各國出版，並獲得國際獎項肯定，表示台灣文學絕對擁有站上國際的實力。

本週，所有國人同胞，都沉浸在同一份喜悅，台灣英雄以4：0完封日本武士，拿下第三屆世界12強棒球賽冠軍。他要感謝教練團和所有球員，每一位英雄精采的表現，都已經深深烙印在台灣人的心中。

提供國人發光舞台

他更要感謝全體後勤團隊，包含情蒐、防護、心理諮商、營養，以及行政團隊，讓選手能夠充分發揮實力。他們每一位，也是帶領台灣走向世界的台灣英雄，還要感謝全體國人，不管是在東京巨蛋齊聲應援，還是守在螢幕前振臂歡呼，每一位都是Team Taiwan的「最佳第十人」。

「這座世界冠軍，已經讓世界看見台灣！」賴清德呼籲，全體國人都能用最自信的步伐、無所畏懼走向國際，不只是體育賽事，每一位在自己崗位上打拚的台灣人，都是台灣的驕傲。政府的責任就是為每一位台灣英雄搭起舞台，讓大家能夠盡情發揮自我，讓自由、多元、活潑的台灣特質，持續書寫台灣璀璨的未來。【更多精采內容，詳見 】